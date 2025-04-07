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Овечкина признали единственной звездой игрового дня НХЛ
Овечкин стал первой и единственной звездой дня в НХЛ, обойдя Гретцки по числу голов
Александр Овечкин, нападающий и капитан «Вашингтона», стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.
Овечкин был признан первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ, сообщает ТАСС.
В гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил шайбу, благодаря чему стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 895 заброшенных шайб.
Александру Овечкину 39 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. С того времени он постоянно выступает за столичный клуб. За свою карьеру Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды получал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, который стал первым в истории клуба.
На международной арене Овечкин также добился значительных успехов. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира и завоевывал серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Овечкин также трижды принимал участие в Олимпийских играх, где его команда достигала различных стадий, но не сумела завоевать медали.
Предстаитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.
На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ.
Между тем Уэйн Гретцки заявил, что подарит Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.