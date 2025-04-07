Овечкин стал первой и единственной звездой дня в НХЛ, обойдя Гретцки по числу голов

Tекст: Мария Иванова

Овечкин был признан первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ, сообщает ТАСС.

В гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил шайбу, благодаря чему стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 895 заброшенных шайб.

Александру Овечкину 39 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. С того времени он постоянно выступает за столичный клуб. За свою карьеру Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды получал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, который стал первым в истории клуба.

На международной арене Овечкин также добился значительных успехов. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира и завоевывал серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Овечкин также трижды принимал участие в Олимпийских играх, где его команда достигала различных стадий, но не сумела завоевать медали.

Предстаитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ.

Между тем Уэйн Гретцки заявил, что подарит Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.