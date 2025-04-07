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    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    13 комментариев
    7 апреля 2025, 08:12 • Новости дня

    Овечкина признали единственной звездой игрового дня НХЛ

    Овечкин стал первой и единственной звездой дня в НХЛ, обойдя Гретцки по числу голов

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин, нападающий и капитан «Вашингтона», стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Овечкин был признан первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ, сообщает ТАСС.

    В гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил шайбу, благодаря чему стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 895 заброшенных шайб.

    Александру Овечкину 39 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. С того времени он постоянно выступает за столичный клуб. За свою карьеру Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды получал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, который стал первым в истории клуба.

    На международной арене Овечкин также добился значительных успехов. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира и завоевывал серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Овечкин также трижды принимал участие в Олимпийских играх, где его команда достигала различных стадий, но не сумела завоевать медали.

    Предстаитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Между тем Уэйн Гретцки заявил, что подарит Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

    5 апреля 2025, 17:10 • Новости дня
    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина

    Ягр поаплодировал Овечкину за 894-й гол в НХЛ

    Ягр эмоционально отреагировал на рекорд Овечкина
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чешский хоккеист Яромир Ягр выразил поддержку Александру Овечкину после его 894-го гола в НХЛ, повторившего рекорд Уэйна Гретцки.

    Олимпийский чемпион 1998 года Яромир Ягр публично поздравил российского нападающего Александра Овечкина с достижением важного рубежа в его карьере, передает РИА «Новости». Овечкин забил свою 894-ю шайбу в НХЛ, повторив исторический рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки.

    Ягр разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) видео с моментом забивания 894-й шайбы Овечкина, сопроводив его аплодисментами и подписью: «Что за сцена!» Он добавил эмодзи с аплодисментами, подчеркивая свое восхищение.

    Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс». Команде осталось сыграть шесть матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

    Коментарии (29)
    5 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота

    Овечкин отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче НХЛ

    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота
    @ Joel Marklund\Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это в матче против «Чикаго Блэкхокс».

    Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», не стал забивать свою рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, передает РИА «Новости». В матче против «Чикаго Блэкхокс» он оформил дубль, повторив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки – 894 шайбы за карьеру в НХЛ.

    Овечкин отметил, что у него была отличная возможность забить на последних минутах, получив хороший пас от партнера по команде. «У меня были хорошие шансы на последних минутах. Строум отдал мне хороший пас, но до этого я сказал Карбери, что не хочу забрасывать в пустые ворота», – заявил Овечкин.

    В нынешнем сезоне «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести шесть матчей. Следующую игру команда сыграет 6 апреля на выезде против «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча запланировано на 19.30 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, в матче против «Чикаго Блэкхокс».

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании его рекорда по количеству шайб.

    Сам Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки в своей гонке за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Коментарии (10)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    5 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки

    Мировые СМИ признали величие Овечкина после повторения рекорда Гретцки в НХЛ по голам

    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Западные СМИ назвали Овечкина величайшим хоккейным снайпером и отметили историческое значение достижения.

    Овечкин покорил вершины хоккейного мира, повторив снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль, доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сравнявшись с Гретцки.

    Это достижение стало результатом многих лет упорной работы и настойчивости, что заставило зарубежные СМИ признать Овечкина величайшим хоккейным снайпером в истории, сообщает ТАСС.

    Овечкин заявил на пресс-конференции, что до сих пор не может поверить в свое достижение, его переполняют эмоции. Он выразил благодарность Гретцки за поддержку и советы, которые тот давал ему на протяжении карьеры. Овечкин отметил, что без помощи товарищей по команде и тренеров он бы не смог достичь такой вехи. Также он подчеркнул важность этого момента для его семьи, которая следила за игрой с трибун.

    Американские и канадские издания восхищаются стилем Овечкина, который отличается «грубой силой» и «неудержимым ударом».

    Washington Post подчеркивает, что Овечкин заслужил свое место в истории задолго до повторения рекорда. «Должно быть ясно, что Овечкин завоевал статус величайшего хоккейного снайпера, – и сделал это задолго до того, как повторил рекорд», – пишет газета.

    Канадский журнал Hockey News указывает на другой уникальный рекорд Овечкина, который уже брал верх над Гретцки в прошлом: «Первый гол был забит через четыре минуты после начала… это 40-й гол Овечкина в этом году, 14-й раз, когда он достиг этой отметки за свою 20-летнюю карьеру. У него больше всего сезонов с 40 голами в истории НХЛ, это положило конец паритету с 12 сериями Гретцки в прошлом году».

    Британская Daily Mail и ирландская Irish Star отмечают, что достижение Овечкина стало событием, которое запомнится навсегда, подчеркивая его вклад в развитие хоккея.

    Ирландская газета Irish Star отмечает, что достижение Овечкина становится еще более впечатляющим, если иметь в виду то, что в конце прошлого года он восстанавливался после перелома левой малоберцовой кости.

    Гретцки также высказал свое удовлетворение, говоря, что Овечкин вдохновил многих молодых игроков, особенно в России, и продолжает вносить огромный вклад в мировую хоккейную сцену. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс», и Овечкин имеет шанс установить новый рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, и стал вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    При этом Александр Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс», хотя у него была возможность сделать это.

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    Коментарии (9)
    6 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

    Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ

    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который был лидером по заброшенным шайбам.

    Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил 895-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Этот гол, который был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», позволил Овечкину обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

    На момент установления рекорда Овечкину 39 лет, и он провел 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же, сколько и Гретцки. Однако Александр сумел забросить на одну шайбу больше, чем его знаменитый предшественник, тем самым став единоличным лидером по количеству голов в истории лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

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    6 апреля 2025, 21:24 • Новости дня
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

    На церемонии в честь Овечкина по случаю установления нового рекорда по числу шайб, забитых одним игроком в НХЛ на протяжении карьеры, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его за годы спортивной карьеры.

    Овечкин отметил, что успех в хоккее – это результат командной работы, и подчеркнул вклад тренеров, фанатов и всей организации «Кэпиталз». Особенные слова благодарности он адресовал своему соотечественнику Илье Сорокину, позволившему ему забросить рекордную шайбу, сообщает РИА «Новости».

    «Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация – все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, русские! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», – сказал Овечкин.

    В воскресенье Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

    Коментарии (15)
    5 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки в НХЛ
    Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, в матче против «Чикаго Блэкхокс», став вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    Овечкин догнал канадского легендарного хоккеиста Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, достигнув отметки в 894 забитые шайбы, передает РИА «Новости».

    Во время матча против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин отметился двумя голами. Таким образом, российскому хоккеисту понадобилось 1486 матчей, чтобы повторить достижение Гретцки, который забросил 894 шайбы за 1487 матчей.

    Уэйн Гретцки присутствовал на матче и заметил, что его дед, который был русского происхождения, был бы рад, если бы рекорд по голам в НХЛ побил российский хоккеист.

    Ранее национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    До этого лига обновила свой логотип в соцсетях, добавив изображение Александра Овечкина, символизирующее его погоню за рекордом самого результативного снайпера НХЛ Уэйна Гретцки.

    Коментарии (17)
    4 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    НХЛ приготовилась к рекорду Овечкина, как к финалу Кубка Стэнли

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    Национальная хоккейная лига (НХЛ) усилила медийное сопровождение матчей с участием Александра Овечкина, увеличив количество съемочных бригад, передает РИА «Новости». Это сделано в преддверии возможного рекорда Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

    Лига привела в пример увеличение медиаактивности на матчах команды «Каролина Харрикейнз». На одном из матчей против «Торонто» было 26 телекамер, а на игре с «Вашингтоном» – 46. Также было отмечено увеличение количества журналистов: на матче против «Монреаля» в пресс-ложе присутствовали 70 человек, а на игре с «Кэпиталз», где Овечкин забросил свою 892-ю шайбу, – более 100 человек.

    Президент НХЛ по контенту и освещению мероприятий Стив Майер отметил, что к каждому матчу Овечкина подходят как к игре плей-офф Кубка Стэнли: «Мы привозим съемочные группы со всего мира, вешаем микрофоны на всех участников, используем дополнительные камеры и привлекаем репортеров из различных СМИ».

    На данный момент у 39-летнего Овечкина числится 892 шайбы в карьере в регулярных чемпионатах. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола. Лига прогнозирует, что россиянин сможет побить этот рекорд в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная хоккейная лига обновила свой логотип в соцсетях, добавив изображение Александра Овечкина, символизирующее его погоню за рекордом самого результативного снайпера НХЛ Уэйна Гретцки.

    Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки в своей гонке за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету уже 892 шайбы.

    Ранее российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 30 лет и старше, забросив 416-ю шайбу.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Гретцки пообещал Овечкину машину за 900 шайб в НХЛ

    Гретцки предложил Овечкину автомобиль за достижение 900 шайб в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Уэйн Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

    Уэйн Гретцки, бывший рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб, заявил о намерении подарить машину российскому нападающему Александру Овечкину, если тот достигнет отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах, передает РИА «Новости». Гретцки сделал это заявление во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы, что позволило россиянину установить новый рекорд лиги.

    Во время прошедшей в воскресенье игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отличился голом на 28-й минуте, несмотря на то что «Вашингтон Кэпиталз» уступили со счетом 1:4. Этот гол стал 895-й заброшенной шайбой для Овечкина в регулярных сезонах, что превзошло прежнее достижение Гретцки.

    Гретцки отметил, что это событие является одним из самых значимых в истории хоккея, и добавил: «Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину». Овечкин, в свою очередь, пообещал постараться достигнуть этого показателя. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» остается действительным до конца следующего сезона.

    После того как хоккеист Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

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    5 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Гретцки признался, что его дед был бы рад рекорду Овечкина

    Tекст: Ирма Каплан

    Обладатель рекорда НХЛ в 894 гола канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался: его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел Александр Овечкин.

    Легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки заявил: его дед был бы рад узнать, что Овечкин побьет рекорд, передает «Матч ТВ».

    «Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским. Он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд, так что он молодец», – сказал канадский хоккеист.

    Он припомнил случай, когда Овечкин забил 798 голов и переживал из-за нескольких матчей без забитых шайб. Гретцки тогда посоветовал российскому коллеге расслабиться, уверяя того, что скоро он дойдет до 900 голов.

    Канадский хоккеист подчеркнул, что впечатлен способностью Овечкина забивать голы в свои 39 лет. Он провел параллель между россиянином и канадским нападающим Горди Хоу, который в 50 лет забил 20 голов в НХЛ.

    Он выразил уверенность, что Овечкин продолжит играть в НХЛ еще несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые СМИ признали величие Овечкина после того, как российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс», доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с Уэйном Гретцки и став вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    При этом сообщалось, что Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это.

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    6 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Захарова похвалила рекорд Овечкина в НХЛ

    Захарова назвала красивым снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый снайперский рекорд в НХЛ. «Во-первых, это красиво», – написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив кадры из матча, где Овечкин забивает рекордную шайбу.

    В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя предыдущий рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки.

    Российский хоккеист поблагодарил всех своих соотечественников, команду и семью за поддержку.

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    6 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина

    Останкинская башня отметила рекорд Овечкина, высветив число 895 в честь его голов

    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина
    @ Игорь Лазорин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Цифра 895 зажглась на Останкинской телебашне в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА «Новости». Этот рекорд ранее считался вечным и принадлежал канадцу Гретцки с показателем 894 шайбы.

    Овечкин достиг отметки 895 голов в воскресенье, забросив шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на личный успех, его команда «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 1:4. Этот гол стал 39-летнему хоккеисту 895-м в его карьере, которая охватывает 1487 матчей в НХЛ.

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    5 апреля 2025, 16:09 • Новости дня
    НХЛ аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Овечкина

    НХЛ аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Овечкина против «Блэкхокс»

    Tекст: Мария Иванова

    Национальная хоккейная лига разрешила аккредитацию российским журналистам на матч Александра Овечкина, где он может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

    Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли объявил, что лига допускает аккредитацию российских журналистов для освещения матча, в котором Александр Овечкин может превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Это важное событие станет исключением из правила, введенного в марте 2022 года, когда аккредитации для российских СМИ были приостановлены из-за ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    В ночь на субботу, по московскому времени, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3. Александр Овечкин оформил дубль, достигнув отметки в 894 шайбы за карьеру, что позволило ему повторить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Для достижения этого результата Овечкину понадобилось 1486 матчей.

    Ранее Дэйли заявлял порталу Сhampionat.com, что аккредитации для российских журналистов не выдавались с марта 2022 года. Однако для матча, в котором Овечкин имеет шанс побить исторический рекорд, было сделано исключение.

    «Да, мы аккредитовываем ряд российских СМИ для освещения этого события», – подтвердил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Александра Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах.

    Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня.

    Сам Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это в матче против «Чикаго Блэкхокс».

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    5 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Минское «Динамо» впервые вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

    Минское «Динамо» победило ЦСКА и впервые достигло четвертьфинала Кубка Гагарина

    Tекст: Мария Иванова

    Минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА со счетом 6:2 в шестом матче серии, тем самым впервые в своей истории пройдя в четвертьфинал Кубка Гагарина.

    Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, передает ТАСС.

    Шестой матч, прошедший на площадке ЦСКА, завершился победой гостей со счетом 6:2. Победные шайбы забросили Николас Мелош, Егор Бориков, Джошуа Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков.

    Для минского «Динамо» это историческое достижение: клуб впервые за время участия в Континентальной хоккейной лиге сумел преодолеть первый раунд плей-офф.

    Напомним, что белорусская команда выступает в лиге с момента ее основания в 2008 году и сейчас в пятый раз подряд попала в плей-офф. Всего она девять раз участвовала в Кубке Гагарина.

    Ранее нижегородское «Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ после победы над «Спартаком» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата, став последним представителем Западной конференции.

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    5 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки

    Россияне написали более 25 тыс. писем Овечкину в преддверии рекорда Гретцки

    Tекст: Евгения Караваева

    Более 25 тыс. писем поддержки поступили от россиян для Александра Овечкина в рамках проекта, посвященного его достижению рекорда Гретцки.

    Более 25 тыс. писем со словами поддержки оставили болельщики российского хоккеиста Александра Овечкина, передает РИА «Новости».

    На платформе «Яндекс Маркета» любой желающий может написать слова поддержки для Овечкина. Лучшие из этих сообщений обещают разместить на сувенирной продукции, такой как клюшка и шапка, которые планируется вручить хоккеисту. Также сообщения будут отображены на уличных инсталляциях в Москве.

    Представители «Яндекс Маркета» отметили, что за первую неделю апреля количество поисковых запросов с именем Овечкина на их площадке возросло в семь раз. Это обусловлено тем, что Александр Овечкин приближается к рекорду голов, установленному Гретцки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время, Уэйн Гретцки признался, что его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел Александр Овечкин.

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    5 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков: Кремль следит за успехами Овечкина и болеет за него

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Александра Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах.

     Песков отметил, что в Кремле следят за успехами Александра Овечкина и болеют за него.

    «Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», – передает ТАСС слова Пескова.

    Известный российский хоккеист Александр Овечкин в недавнем матче против «Чикаго» оформил дубль, повторив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ – 894. Следующий матч, где Овечкин может побить рекорд Гретцки, пройдет 6 апреля. Команда «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс» в 19:30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский хоккеист Уэйн Гретцки признался, что его дед был бы рад узнать, что достижение его внука превзошел именно Александр Овечкин.

    Западные СМИ назвали Овечкина величайшим хоккейным снайпером и отметили историческое значение его достижения.

    Сам Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс».

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