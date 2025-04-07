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Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»
Российский нападающий Александр Овечкин стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Мировые СМИ отметили, что он «совершил невозможное».
Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обойдя по количеству голов легендарного канадца Уэйна Гретцки. 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу, став единоличным рекордсменом лиги. Это достижение получило широкий отклик в мировых СМИ, которые акцентировали внимание на значимости события и личной истории спортсмена, отмечает ТАСС.
Шведская газета Expressen отметила, что Овечкин совершил «невозможное». «Овечкин совершил невозможное, побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ».
Газета The Guardian подчеркнула, что Овечкин достиг рекорда раньше, чем кто-либо мог ожидать.
The Washington Post подчеркнула его уникальные способности снайпера: «С помощью ослепительного кистевого броска абсолютная икона «Вашингтона» забросила шайбу в ворота Сорокина». Издание также заметило, что приезд Овечкина в Вашингтон полностью изменил отношение города к спорту.
Reuters выпустило материал с заголовком «От трагедии до триумфа. Овечкин оставляет после себя наследие», в котором вспомнило, что Овечкин в десмтилетнем возрасте пережил гибель старшего брата в автокатастрофе. Большинство СМИ акцентировали внимание на том, что во время чествования россиянин особое внимание уделил семье.
Канадский портал Sportsnet обратил внимание на символизм и эмоциональность момента, когда Овечкин отметил свой рекорд, прокатившись по льду на животе. «Именно в этом и заключалась эта погоня – в волне радости, которая прокатилась по арене и за ее пределами, по всей игре, навсегда измененной номером 8».
Французская газета L'Equipe напомнила о препятствиях, таких как локауты и пандемия, которые могли помешать Овечкину достичь цели раньше. Также газета напомнила, что Овечкин преодолел отметку в 40 голов в этом сезоне, несмотря на травму, заставившую его пропустить 16 матчей.
Испанская Marca, которая редко освещает хоккейные новости, назвала рекорд «чудом Овечкина» и заявила, что россиянин достиг Эвереста.
Сам Овечкин выразил благодарность своему одноклубнику Никласу Бэкстрему, сыгравшему ключевую роль в его успехе. Он признался, что испытал сильные эмоции, увидев шведского напарника после исторической шайбы, и отметил, что они поддерживают друг друга с момента начала совместной игры в 2007 году, передает РИА «Новости».
«Когда я увидел Ники, мне захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, и мы выросли вместе», – отметил он.
Бэкстрем также признался в эмоциональности момента.
Овечкин и Бэкстрем вместе играли за »Вашингтон Кэпиталз« и московское »Динамо« во время локаута в НХЛ. В последние годы Бэкстрем восстанавливается после тяжелой травмы бедра, и в ноябре 2023 года временно приостановил карьеру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.
На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.
Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.