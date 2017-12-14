Асад выступил с первым заявлением после ударов по Сирии

Пришло время Западу признать потерю контроля над ситуацией в Сирии, заявил президент САР Башар Асад, выступая с первым заявлением после ударов возглавляемой США западной коалиции по арабской республике.

«Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», – приводит слова Асада пресс-служба дворца президента Сирии. Об этом сирийский лидер заявил во время разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает РИА «Новости».

Асад подчеркнул, что удары Запада еще больше сплотят сирийский народ в борьбе с терроризмом.

Иранский президент со своей стороны осудил бомбардировку Сирии и подтвердил, что Тегеран продолжит стоять на стороне сирийского руководства и его народа. Роухани подчеркнул, что агрессия западных стран не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.

В субботу администрация президента Сирии опубликовала видео, на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.