Администрация президента Сирии подтвердила нахождение Асада в Дамаске

В субботу администрация президента Сирии опубликовала видео, на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.

Восьмисекундный ролик называется «Утро стойкости»; на нем видно, как Асад заходит в здание дворца и идет по коридорам, передает РИА «Новости».

Напомним, в 2014 году президент Сирии Башар Асад просил передать российскому президенту Владимиру Путину, что он не намерен в тяжелый момент покидать свою страну.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.