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    Качать национальную тему – это не глупость, это преступление

    @ кадр из видео

    23 марта 2024, 17:40 Мнение

    Качать национальную тему – это не глупость, это преступление

    Неважно, какой национальности были террористы, расстрелявшие в «Крокусе» людей. Важно, кто организатор. Отправить таджиков – это хорошая попытка замести следы, которые петляют через Украину к НАТО, и раскачать в обществе национальный вопрос.

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    Маргарита Симоньян, главный редактор RT: Любители теории заговоров говорят мне: «Но нам же не скажут, сколько реально погибших».

    Все нам скажут. Уже говорят – и еще скажут. Некоторые еще умолять будут, чтобы не говорили. Чтобы не знать масштаб ужаса произошедшего.

    Но врать нам не будут. Эту чудовищную правду мы должны будем принять и жить, и уничтожать врага, неся на себе рваную рану этой правды.

    Марина Ахмедова, главный редактор Regnum: Я сама сторонница жесткого регулирования миграционного вопроса и немало сделала в СПЧ для этого. Но когда я увидела, что нас пытаются раскачать на национальной, а больше миграционной теме и через это привести к поражению, я резко прикрутила свой фитиль. И всем советовала это же сделать. Поэтому я ещё раз повторю – неважно, какой национальности были террористы, расстрелявшие в «Крокусе» людей. Важно, кто организатор. Отправить таджиков – это хорошая попытка замести следы, которые петляют через Украину к НАТО, и раскачать в обществе национальный вопрос. Если мы на это поведемся, мы можем потерпеть поражение.

    Андрей Медведев, журналист, депутат Мосгордумы: Почему именно мигранты? Потому что сейчас начнется вторая часть этой террористической атаки. Информационная. Через всякие ТГ-каналы, через соцсети наш враг начнет качать тему, что, дескать, государство российское с миграционными процессами не справляется, и потому вставайте, товарищи, идите что-нибудь громите. Их и подобрали таких, едва говорящих по-русски, специально.    

    Так что, давайте не будем путать плоское и холодное. Наши вопросы к миграционной политике – это одна история. А вот то, что пытаются качнуть сейчас враги – «бей ненаших» – это совсем другое.

    Есть национальность у нынешних террористов? Есть. Русский герой и офицер, летчик Хушбахт Турсунов, который отказался перейти на сторону врага и был убит предателем Кузьминовым, тоже был таджиком. А ублюдок Кузьминов был русским. И террористы из РДК русские. И овца с пустыми глазами Трепова тоже. И те, кто ее координировал, русские. Точно прямо вот в национальности вопрос?

    Поэтому выводы, в целом, простые. Террористов надо уничтожать, не вникая, какой там они национальности.  С миграционной политикой жестко разбираться. Чтобы сократить пространство для вербовки. Хотя понятно, что процесс наведения порядка будет долгий.

    Дмитрий Михайлин, журналист: Качать национальную тему – после того, как стала известна национальность террористов – это не глупость, это преступление.

    Даже не потому, что таджики-мигранты – лишь тупые исполнители, а заказчики, скорее всего, даже не на Украине – там только кураторы.

    А потому, что именно этого и добивался враг. И добивается уже много лет – даже не с начала СВО и даже не с 2014-го – а гораздо раньше.

    Логика-то простая: если Россию нельзя победить на поле боя, если не удается задушить ее экономически, значит, надо запустить пожар изнутри. И национальная тема в стране, где сто с лишним коренных народов и как минимум три мировые религии, это представляется самым подходящим вариантом. И ее очень удобно запустить именно с мигрантов.

    Но я хочу напомнить, что сейчас, вот в эту минуту, мусульмане точно так же воюют за нашу страну, как православные или буддисты. И Героев России среди татар или чеченцев в сопоставимых величинах не меньше, чем среди русских или бурятов. И для них Россия – точно такая же – единственная – родина, как для русских. И они точно так же вчера были в «Крокусе» среди погибших и пострадавших.

    Александр Коц, военкор: Самое страшное в этой истории – это новый уровень мотивации. Религиозная подоплека там наверняка присутствует, что-то украинские спецы-психологи им в мозг явно нагадили. Но это были не идейные террористы, которые предпочли бы подорвать себя вместе со спецназом. Это алчные селюки, которым с помощью простых и понятных тезисов и не очень длинного рубля объяснили, как они заживут после убийства пары сотен неверных.

    У нас такого внушаемого и управляемого материала и своего хватает. Вспомните поиски евреев в махачкалинском аэропорту (таже ЦИПСО-операция через Телеграм). А релейные шкафы и военкоматы и вовсе поджигают такие же славяне как мы с вами. Дарья Трепова – тоже яркий пример. Но проблема приезжих – в их существовании в серой, плохо контролируемой зоне. И тут, конечно, одним распоряжением за день проблему не решить. Нужна системная работа по выведению трудовой миграции из серой зоны. На благо законопослушных и трудолюбивых мигрантов.

    Противник показал свои новые возможности и надо исходить из этих новых реалий. Без жесткого порядка в миграционной политике с нулевой толерантностью к всевозможным диаспорам, никто не сможет гарантировать, что не будет повторений. Национальность тут не важна. Важны условия, при которых в закрытой среде вырастает такое. 

    Захар Прилепин, писатель: ФСБ: «После совершения теракта преступники намеревались перейти границу РФ и Украины, имели соответствующие контакты на украинской стороне».

    …тут ведь что ещё любопытно.

    Думаете, всё это хоть как-то повлияет на всю эту свору: Макс Покровский, актер Смольянинов, исполнитель Макаревич, сочинитель Глуховский; прочие, прочие?..

    Сейчас закатят глаза и процедят: «Зло порождает зло».

    Ну да, ну да.

    Ваш чертов майдан и 2 мая 2014 года в Одессе породили вчерашний кошмар. Именно так. Именно в этой последовательности.

    И вы последовательно были на стороне зла.

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