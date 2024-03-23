Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе»
Следствие и правоохранители сделают все, чтобы установить все детали теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», и кто стоит за этим преступлением, террористов, нелюдей и убийц ждет возмездие и забвение, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее: все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода государственной границы», – сказал Путин, передает ТАСС.
«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России», – добавил он.
Президент подчеркнул, что следствие и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали преступления.
«Всего задержаны 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами», – сказал глава государства.
«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет», – заявил Путин.
Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.