Раненый боец в одиночку уничтожил четырех солдат ВСУ и отбил опорный пункт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий обнаружил позицию противника в лесополосе и самостоятельно пошел на штурм. В ходе боя он ликвидировал четверых украинских солдат, получил ранение и дожидался подкрепления несколько дней, передает РИА «Новости».

«Он с разных входов через амбразуры забрасывал гранаты. Забегал со входа – стрелял оттуда с автомата, потом с другой стороны использовал через амбразуры ружье. Он бегал и прыгал с разных сторон, не давая противнику расслабиться и делая вид, что он не один», – рассказал Марков.

Офицер добавил, что раненый боец не спал, дежурил на отбитой территории, установил вокруг себя растяжки с гранатами и успешно отбивал контратаки Вооруженных сил Украины до подхода основных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военнослужащий группировки войск «Центр» сбил доской пикирующий дрон Вооруженных сил Украины.

Кроме того, экипаж российского танка на протяжении полутора месяцев продолжал вести огонь из уцелевшего орудия обездвиженной машины.

Также раненый российский военнослужащий пять месяцев в одиночку оборонял рубеж в Донбассе.