Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура воскресенье, 24 марта. Он заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе» будет оказана помощь, передает ТАСС.

«За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», – сказал Путин.

Он выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте в «Крокусе» и поблагодарил медиков и простых граждан за помощь.

Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле».