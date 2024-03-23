Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте в «Крокус Сити Холле» и объявил 24 марта днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура воскресенье, 24 марта. Он заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших в теракте в «Крокусе» будет оказана помощь, передает ТАСС.
«За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», – сказал Путин.
Он выразил глубокие соболезнования всем, чьи близкие погибли в теракте в «Крокусе» и поблагодарил медиков и простых граждан за помощь.
Ранее Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле».