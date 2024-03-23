Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»
Трагические события, произошедшие накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл», являются ничем иным, как кровавым и варварским терактом, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении в связи со случившимся.
«Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.
Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.
«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».
«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.