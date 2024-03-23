Путин назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Валерия Городецкая

«Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей, наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», – сказал президент в начале своего выступления, передает РИА «Новости». Это нападение было подготовленным массовым убийством мирных граждан, заявил Путин.

Организаторы теракта подобно нацистам готовили показательную казнь и кровавую акцию устрашения, важно не дать им совершить новые преступления, подчеркнул российский лидер.

«Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных беззащитных людей, – сказал он. – Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях».

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких, – сказал Путин. – Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит с телеобращением в связи с произошедшим в пятницу вечером терактом в «Крокус Сити Холле». Пресс-секретарь главы государства заявлял, что президент был проинформирован о ЧП и принимаемых мерах в первые минуты стрельбы.