Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Песков: Путин информирован о ЧП в «Крокус Сити Холле» и принимаемых мерах по линии всех служб
Президент России Владимир Путин был проинформирован о стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в первые минуты случившегося, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент продолжает получать информацию о ЧП и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, передает ТАСС.
«Президентом даны все необходимые указания», – добавил представитель Кремля.
В результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в пятницу, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.