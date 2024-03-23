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    23 марта 2024, 12:10 • Происшествия

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    ФСБ понадобилось меньше суток на задержание террористов после атаки на «Крокус Сити Холл»

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»
    @ Екатерина Христова/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 93 человек, госпитализированы 115 человек.

    В субботу утром директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 участников террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Как сообщили в пресс-службе президента, среди задержанных четверо непосредственных участника этого теракта. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.

    Задержание четырех подозреваемых произошло в Брянской области у границы с Украиной, о чем сообщили в СК. Следователи уже начали с ним работать. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

    Нападение на подмосковный концертный зал «Крокус» произошло вечером в пятницу перед концертом группы «Пикник». Пятеро боевиков, вооруженных автоматическим оружием, сначала расстреляли на входе охранников, у которых при себе были только дубинки, а затем начали убивать всех, кто попадался им на пути. После этого преступники проникли в концертный зал, где продолжили расстреливать людей, а позже устроили пожар и скрылись. Возгорание удалось ликвидировать только к утру субботы, часть крыши здания полностью обвалилась.

    В субботу Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о теракте, привел обновленные предварительные данные о жертвах. Погибли не менее 93 человек, и это число может возрасти. Согласно данным Минздрава, среди жертв трое детей. По неофициальной информации некоторых СМИ, более десяти тел были обнаружены в одном из туалетов, где люди укрывались от стрельбы, но задохнулись от дыма.

    По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. В медучреждения столицы были госпитализированы 82 человека, о чем сообщил департамент здравоохранения Москвы. В списках МЧС приводились данные о 107 пострадавших.

    Как уточнили в СК, террористы использовали автоматическое оружие. Сейчас проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

    Информация о том, что у боевиков была при себе взрывчатка, не подтвердилась. Как выяснил «Коммерсант», в ориентировках из оперативного штаба, в соответствии с которыми велся розыск нападавших, говорилось, что террористы – молодые люди ростом до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы.

    Преступники были одеты в военную одежду и высокие берцы. Их подготовка могла быть не только боевой, но и страйкбольной. Telegram-каналы также сообщали о том, что стрелки были вооружены различными модификациями охотничьих ружей. На месте теракта следовали нашли карабин Сайга TR3, а также перевязанные изолентой магазины под патроны двух калибров: 5,45 для Сайги и 7,62 для автомата Калашникова.

    Утром в субботу огромные очереди выстроились возле донорских пунктов в Москве и Подмосковье. Такая картина наблюдалась, например, у Центра переливания в Царицыно. Люди пришли сдать кровь для пострадавших в результате теракта. Как рассказали РИА «Новости» волонтеры возле НИИ имени Склифосовского в Москве, крови, которая имеет ограниченный срок хранения, уже достаточно и доноры могут прийти в другой день.

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 93 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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