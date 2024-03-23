Очевидцы: Зритель «Крокус Сити Холла» спас десятки людей от террориста

Очевидцы рассказали о спасении из «Крокус Сити Холла» благодаря поступку зрителя

Tекст: Вера Басилая

Очевидец Елена рассказала, что один из зрителей – молодой человек прыгнул на террориста и отнял у него автомат, начал бить прикладом. По словам женщины, благодаря его поступку, десятки людей смогли выбежать из здания, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Елена сообщила, что благодаря действиям мужчины несколько десятков человек смогли покинуть здание.

«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу»,– рассказала женщина, добавив, что не знает, выжил ли сам спаситель.

По ее словам, когда она выбежала из зрительного зала, раздались выстрелы.

Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».

В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.