Теракт в «Крокус Сити Холле»

На этом снимке видны тела погибших во время теракта (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

Пожарные не могли сразу приступить к тушению здания, потому что внутри находились террористы. Поэтому для борьбы с огнем была задействована авиация (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Концертный зал «Крокус Сити Холл» может принять более шести тыс. зрителей, в пятницу вечером здесь был аншлаг (фото: Ирина Вельматова/ТАСС)

Группа террористов атаковала в пятницу вечером концертный зал «Крокус Сити Холл» на северо-западе от Москвы. По предварительным данным, погибли 40 человек, более ста получили ранения. После взрыва в здании начался пожар и обвалилась часть крыши (фото: Максим Блинов/РИА Новости)

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Появление дрона в Петербурге потребует ответа В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности Перейти в раздел