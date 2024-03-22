Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Группа террористов атаковала в пятницу вечером концертный зал «Крокус Сити Холл» на северо-западе от Москвы. По предварительным данным, погибли 40 человек, более ста получили ранения. После взрыва в здании начался пожар и обвалилась часть крыши (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
В результате пожара крыша «Крокус Сити Холла» начала быстро обрушаться (фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»)
На место трагедии прибыли руководители спецслужб, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
Сотрудники ОМОН и СОБР начали штурм здания сразу после прибытия на место (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Концертный зал «Крокус Сити Холл» может принять более шести тыс. зрителей, в пятницу вечером здесь был аншлаг (фото: Ирина Вельматова/ТАСС)
Пожарные не могли сразу приступить к тушению здания, потому что внутри находились террористы. Поэтому для борьбы с огнем была задействована авиация (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Сотрудники МЧС участвовали в эвакуации посетителей концертного зала (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
На этом снимке видны тела погибших во время теракта (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
Пострадавшим во время теракта оказывалась вся необходимая помощь (фото: Максим Блинов/РИА Новости)
По предварительным данным, пятеро пострадавших в результате теракта находятся в тяжелом состоянии, большинство – средней степени тяжести (фото: Максим Блинов/РИА Новости)