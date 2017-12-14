Россия экстренно созвала совет ОДКБ по Сирии

Россия созвала экстренное заседание постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после авиаударов возглавляемой США западной коалиции по Сирии.

Постоянный совет собирается на уровне послов стран-участниц, передает РИА «Новости».

В заседании примет участие генсек Организации Юрий Хачатуров.

Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.