США атакой на Сирию нарушили собственный закон

Массированный ракетный удар США по сирийскому государству нарушает американское законодательство, заявил директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Одна из ведущих ядерных держав нанесла массированный ракетный удар по другому государству без санкции СБ ООН, вопреки собственному законодательству и по абсолютно надуманному предлогу», – приводит его слова РИА «Новости».

С таким заявлением Ермаков выступил на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Накануне Совбез ООН не принял российскую резолюцию, призывавшую прекратить вооруженную агрессию против Сирии. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что исход голосования по российскому проекту резолюции по Сирии в СБ ООН был предсказуемым, однако позиция одного из участников его удивила.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция передали в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии, предлагающий «провести независимое расследование» информационных вбросов боевиков и их пособников на Западе о якобы имевших место химических атаках в Сирии.