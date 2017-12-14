Косачев удивился позиции одного из участников голосования в СБ ООН по Сирии

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что исход голосования по российскому проекту резолюции по Сирии в СБ ООН был предсказуемым, однако позиция одного из участников его удивила.

Сенатор напомнил, что за документ проголосовали Китай и Боливия, а Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.

«К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределен не существом вопроса, но жесткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами», – написал он в Facebook.

«Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал», – добавил Косачев, не уточняя, чья именно позиция стала для него неожиданностью.

Напомним, накануне Совбез ООН не принял российскую резолюцию, призывавшую прекратить вооруженную агрессию против Сирии.

Отметим, президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.