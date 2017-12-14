США, Британия и Франция внесли в СБ ООН совместный проект резолюции по Сирии

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция передали в Совет безопасности ООН новый проект резолюции по Сирии, предлагающий «провести независимое расследование» информационных вбросов боевиков их пособников на Западе о якобы имевших место химических атаках в Сирии.

Новый проект резолюции трех стран призывает к «обеспечению беспрепятственных поставок гуманитарной помощи, прекращению огня, а также требует участия Сирии в мирных переговорах под руководством ООН», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Кроме того, проект резолюции предлагает «провести независимое расследование» заявлений о химических атаках в Сирии.

Проект резолюции призывает к тому, чтобы резолюция 2401 о прекращении огня в Сирии «наконец была осуществлена» и требует, чтобы правительство Сирии приняло участие в мирных переговорах «добросовестно, конструктивно и без предварительных условий».

Накануне Совбез ООН не принял российскую резолюцию, призывавшую прекратить вооруженную агрессию против Сирии.

Напомним, 10 апреля Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Российский проект также не был принят.