Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по Сирии

Российская сторона заблокировала в СБ ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

Также против документа голосовала Боливия. Китай воздержался, передает РИА «Новости».

США требовали признать нарушение резолюции Совбеза об установлении международного контроля над химоружием Сирии и его уничтожении. Кроме того, Вашингтон требовал принять меры по Главе VII Устава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).

Во вторник Совбез ООН голосует за две резолюции о расследовании химической атаки в Сирии – российскую и американскую. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о принципиальной разнице резолюций.

Российский проект также не был принят.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Думе.