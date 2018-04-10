Стала известна принципиальная разница резолюций СБ ООН России и США по Сирии

Во вторник Совбез ООН будет голосовать за две резолюции о расследовании химической атаки в Сирии – российскую и американскую, которые похожи, но имеют принципиальные различия.

Тексты резолюций (российской и американской) опубликованы в блоге UN Report журналиста Набиля Аби-Сааба.

Россия призывает содействовать уже существующей Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия. В резолюции содержится призыв направить экспертов Миссии в Думу для изучения районов предполагаемой химатаки.

США же приветствуют в своей резолюции отправку Миссии ОЗХО в ООН, но отмечают, что она не имеет мандата на установление виновных в химатаке, что является целью Вашингтона. В связи с этим США предлагают создать Совместный механизм расследований ООН и ОЗХО, который уже работал в Сирии с 2013 года, однако прекратил работу в 2017 году, когда на продление его работы Россия наложила вето в связи с недовольством методами изучения инцидентов представителями механизма.

Ранее источник сообщил, что США запросили голосование в СБ ООН по проекту резолюции об учреждении нового механизма расследования химатак в Сирии.

Во вторник также сообщалось, что МИД Сирии направил ОЗХО официальное приглашение посетить город Дума в Восточной Гуте, где якобы произошла «химатака». Организация согласилась направить экспертов на место «химатаки».

В понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.