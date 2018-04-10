ОЗХО согласилась отправить экспертов на место «химатаки» в Сирии

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что миссия ОЗХО в ближайшее время будет направлена в Сирию.

Секретариат ОЗХО попросил сирийские власти принять все необходимые меры для развертывания в стране экспертов организации, сообщает РИА «Новости».

В понедельник вечером постпред России при ООН Василий Небензя предложил экспертам ОЗХО немедленно вылететь в Дамаск для расследования информационных вбросов о якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаке.

Напомним, в понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.

Россия неоднократно заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».