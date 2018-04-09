Россия предложила экспертам ОЗХО срочно вылететь в Сирию

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) немедленно вылететь в Дамаск для расследования информационных вбросов о якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаке.

Небензя пообещал, что сирийские власти и российские военные обеспечат все условия для выезда на место предполагаемого инцидента в городе Дума, передает РИА «Новости».

«Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора господина Узюмджю заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск», – сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке.

«Это, кстати, то, к чему нас призывал президент (США Дональд) Трамп и другие западные лидеры», – напомнил постпред России при ООН.

Напомним, в понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.

Россия неоднократно заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».