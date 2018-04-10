Дамаск пригласил ОЗХО посетить район «химатаки»

МИД Сирии направил ОЗХО официальное приглашение посетить город Думу в Восточной Гуте для расследования информации о якобы произведенной там химатаке.

«Министерство направило официальное приглашение Организации по запрещению химического оружия направить группу миссии, чтобы посетить Думу», – приводит РИА «Новости» сообщение сирийского источника.

Экспертов ОЗХО призывают расследовать утверждения об инциденте с якобы применением химического оружия.

Ранее Россия также предложила экспертам ОЗХО срочно вылететь в Сирию для расследования вбросов о якобы химатаке в Думе.

Отметим, что накануне районы предполагаемой химатаки посетили представители российского Центра по примирению, которые не обнаружили никаких следов применения отравляющих веществ.

Россия сообщала, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. «Красный полумесяц» также опроверг сообщения о «химатаке».