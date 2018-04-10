СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии

Подготовленный Россией проект резолюции о новом механизме расследования химических атак в Сирии не принят СБ ООН.

Документ поддержали шесть членов СБ ООН, включая Китай. Против голосовали семь стран. Два члена ООН воздержались, передает ТАСС.

При этом постпред США Никки Хейли призывала все страны не поддерживать российский законопроект, утверждая, что проект, предложенный США – это «минимум, который может сделать СБ в ответ на атаку». По мнению американской стороны, проект США якобы гарантирует независимость расследования, передает РИА «Новости».

Российский постпред Василий Небензя указывал, что предложенный Москвой проект резолюции «ликвидирует лазейки, позволяющие манипулировать следствием» предполагаемой химатаки в Думе в интересах «противников Дамаска».

В понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув информационные вбросы боевиков и их пособников на Западе.

Постпред Великобритании Карен Пирс заявила, что «Россия не уполномочена Советом Безопасности проводить расследование в Сирии».

Китай выразил сожаление в связи с тем, что российский проект резолюции не был принят. Постпред Китая при ООН Ву Хайтао заявил, что проект «гарантировал беспристрастность процедур и сбора доказательств».

Напомним, Россия заблокировала проект резолюции США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о принципиальной разнице резолюций.