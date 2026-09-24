США не выдали визу лидеру Судана для посещения Генассамблеи ООН

США отказали лидеру Судана аль-Бурхану в визе для посещения Генассамблеи ООН

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не сможет принять участие в общеполитических дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за отказа США выдать ему въездную визу. Суданскую делегацию на мероприятии возглавил министр иностранных дел Мухи ад-Дин Салем, передает ТАСС.

Reuters сообщило, что Вашингтон связал выдачу визы с согласием аль-Бурхана на 90-дневное прекращение огня между правительственной армией и повстанческим движением «Силы быстрого реагирования». Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию по визовым вопросам отдельных лиц.

Постоянный представитель Судана при ООН Аль-Харис Идрис ранее просил генерального секретаря организации Антониу Гутерриша вмешаться в ситуацию. Секретариат ООН поднимал вопрос о визе перед властями США, а Гутерриш выразил обеспокоенность отказом в ее выдаче.

США ввели санкции против аль-Бурхана в январе 2025 года, однако ранее американские власти выдавали визы иностранным чиновникам под санкциями для участия в мероприятиях ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США также отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в Генассамблее ООН.

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш призвал Вашингтон обеспечивать въездными документами все делегации.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил американскую сторону в систематическом злоупотреблении положением принимающей страны.