Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.18 комментариев
Лавров встретился с главой МИД Кубы в ООН
Лавров встретился с главой МИД Кубы Родригесом в ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Лавров и Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Встреча стартовала с теплого приветствия дипломатов. Дальнейшее общение политиков проходит в закрытом формате.
Напомним, российский министр начал рабочую программу на полях Генеральной ассамблеи ООН со встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.
В феврале президент России Владимир Путин провел переговоры с Бруно Родригесом в Кремле.