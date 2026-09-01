Tекст: Ольга Иванова

Генеральный секретарь ООН выразил уверенность в необходимости завершения боевых действий, передает ТАСС.

«Через более чем четыре года настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции», – подчеркнул Антониу Гутерриш, выступая в Бишкеке на саммите в формате ШОС+.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций призвала к немедленному прекращению огня по завершении переговоров в Турции.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал прекращение поставок западных вооружений Киеву главным условием перемирия.

Весной текущего года Владимир Зеленский выразил готовность к остановке боевых действий при зеркальных шагах Москвы.