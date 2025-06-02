ООН выразила надежду на безусловное прекращение огня после переговоров

Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.

Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.