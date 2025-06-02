ООН выразила надежду на безусловное прекращение огня после переговоров

  • Новость часаМединский: Российский меморандум – это не ультиматум, а средство для достижения мира
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    Недовольство мигрантами переворачивает власть в еще одной стране Евросоюза
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
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    Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»
    Россия и Украина договорились обменять раненых пленных по формуле «всех на всех»
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины
    Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военных ВСУ
    Россия предложила Украине перемирие на два-три дня
    Мединский: Киев устроил «шоу для сердобольных европейцев» вокруг темы возвращения детей
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    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    9 комментариев
    2 июня 2025, 21:46 • Новости дня

    ООН выразила надежду на безусловное прекращение огня после переговоров

    Tекст: Евгения Караваева

    Международная организация призвала к немедленному и полному прекращению огня по завершении переговоров между Россией и Украиной в Турции.

    Организация Объединенных Наций рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле приведут к полному и безусловному прекращению огня, передает ТАСС.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал итоги встречи, отметив, что организация надеется на быстрый прогресс.

    «Мы надеемся, что переговоры, завершившиеся в Стамбуле, приведут к полному, немедленному и безусловному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН», – заявил Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обнародовала полный текст меморандума по Украине. Владимир Мединский заявил, что российский документ не является ультиматумом, а служит инструментом для достижения мира.


    2 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

    Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется.

    ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.

    Коментарии (7)
    2 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Стамбуле часть украинской делегации вновь приехала в военной форме, делегаты прибыли на территорию дворца Чираган.

    Несколько представителей украинской делегации снова прибыли на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме, передает ТАСС.

    Делегаты в полевой форме приехали на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры.

    Представители российской стороны традиционно выбрали гражданскую одежду для встречи.

    Ранее делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

    Переговоры между российской и украинской делегациями запланированы на 13.00 по московскому времени.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    2 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
    Средства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
    @ Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средства ПВО за сутки сбили две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотников, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их запуска и хранения, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 тыс. беспилотников, 609 ЗРК, 23 705 танков и других бронемашин, 1565 боевых машин РСЗО, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    2 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Мединский: Киев устроил «шоу для сердобольных европейцев» вокруг темы возвращения детей
    Мединский: Киев устроил «шоу для сердобольных европейцев» вокруг темы возвращения детей
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская сторона активно поднимает тему якобы похищенных детей, тогда как за последнее время Россия вернула 101 ребенка, а Украина – около 20. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский.

    Украинские власти устраивают шоу в новостях, ориентируясь на сострадательную европейскую аудиторию, по теме детей, которые якобы были похищены, заявил Владимир Мединский, передает ТАСС. По его словам, украинская сторона устроила из темы возврата детей, оказавшихся в сложной ситуации в результате конфликта, «шоу для сердобольных европейцев» и «пытается выдавить слезу», поднимая данный вопрос в медийном поле. По его словам, Россия получила от Киева список таких детей.

    Мединский отметил, что за последнее время российская сторона вернула 101 ребенка, а украинская – около 20. Он подчеркнул, что при этом в украинских СМИ продолжают появляться материалы, обвиняющие Россию в похищении детей, хотя статистика говорит об обратном.

    Российский представитель добавил, что информационная кампания Киева направлена на создание образа жертвы и формирование негативного отношения к России среди европейской публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, представленный Россией, в течение ближайшей недели. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о намерении Киева организовать новый раунд переговоров с Россией в период с 20 по 30 июня.

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    2 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Россия предложила Украине перемирие на два-три дня

    Россия выступила с инициативой краткого прекращения огня ради эвакуации тел

    Россия предложила Украине перемирие на два-три дня
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    О предложении России объявил помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС. По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле он заявил, что российская делегация предложила украинской стороне прекратить огонь на отдельных участках фронта сроком на два-три дня.

    Мединский уточнил, что инициатива направлена на то, чтобы командиры на местах смогли эвакуировать тела погибших военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле привели к договоренности о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении украинской стороны организовать переговоры с Россией в период с 20 по 30 июня.

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    2 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

    Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00

    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени, сообщили представители российской стороны.

    Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.

    Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Коментарии (4)
    2 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Переговоры России и Украины прошли на русском языке
    Переговоры России и Украины прошли на русском языке
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке.

    Как передает ТАСС, российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле использовали русский язык для общения. Источник агентства сообщил: «Переговоры шли на русском языке». Других подробностей относительно выбора языка или реакции сторон не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли в закрытом формате.

    Стороны планируют провести третий раунд переговоров, однако дата обсуждений пока не уточняется.

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    2 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Мединский: Российский меморандум – это не ультиматум, а средство для достижения мира

    Мединский отметил возможность прекращения огня благодаря российскому меморандуму

    Мединский: Российский меморандум – это не ультиматум, а средство для достижения мира
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Меморандум, предложенный Россией, способен стать основой для достижения реального мира, заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает ТАСС.

    По его словам, меморандум не является ультиматумом, а представляет собой «предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира». Мединский подчеркнул, что документ дает шанс как на полное прекращение огня, так и на серьезный шаг к урегулированию конфликта.

    Напомним, переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек.

    Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией.

    Коментарии (9)
    2 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    Обнародован полный текст меморандума России по Украине
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране. Документ включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

    Как передает ТАСС, российская делегация передала украинской стороне в Стамбуле меморандум по урегулированию ситуации на Украине, который содержит три раздела и 31 пункт.

    В документе приведены два варианта условий прекращения огня, включая полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Меморандум требует, чтобы отвод всех подразделений ВСУ с территории России, включая Донбасс и Новороссию, был завершен в течение 30 дней после прекращения огня. Одним из условий является признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе России на международном уровне.

    Документ предполагает нейтральный статус Украины, запрет на размещение ядерного оружия, прекращение поставок западного оружия.  Также предусматриваются количественные и качественные ограничения на численность украинских вооруженных сил и их оснащение, с обязательным роспуском националистических формирований в рядах ВСУ и Нацгвардии.

    Особое внимание уделено правам русскоязычного населения – предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение всех прав и свобод русскоговорящих граждан. Одновременно меморандум требует законодательного запрета на героизацию нацизма и неонацизма, а также роспуска националистических партий и организаций.

    Предлагается также полная отмена всех взаимных санкций и запретов, восстановление экономических и транспортных связей, в том числе транзита газа и сообщения с третьими странами.

    Документ также затрагивает гуманитарную сферу: в числе предложений – решение проблем перемещенных лиц, воссоединение семей и отмена ограничений в отношении Украинской православной церкви. Стороны также должны отказаться от взаимных претензий по поводу ущерба, причиненного в ходе боевых действий.

    Условия прекращения огня представлены в двух вариантах. Первый предполагает полный вывод украинских войск с указанных территорий и их отвод на безопасное расстояние от границы России. Второй вариант – так называемое «пакетное соглашение» — включает запрет на передислокацию украинских войск (кроме согласованного отвода), прекращение мобилизации, отказ от иностранной военной помощи, вывод иностранных специалистов и создание двустороннего Центра мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

    Кроме того, предлагается отменить военное положение на Украине, объявить дату президентских и парламентских выборов не позднее 100 дней после его отмены, а также провести взаимную амнистию и освободить удерживаемых гражданских лиц.

    Финальная часть меморандума описывает последовательность шагов: начало работы над текстом окончательного договора, объявление краткосрочного перемирия для сбора тел погибших, односторонняя передача тел украинских военных, подписание самого меморандума с конкретными сроками, установление 30-дневного режима прекращения огня и проведение выборов на Украине. После этого планируется подписание основного договора, его ратификация, утверждение в Совбезе ООН и дальнейшая реализация положений соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация пообещала дать реакцию на меморандум, переданный Россией на переговорах в Стамбуле, в течение ближайшей недели.

    Российская сторона выступила с инициативой о кратком перемирии на отдельных участках линии боевых действий для сбора тел погибших.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о масштабном обмене пленными численностью не менее 1000 человек и об обмене больных и тяжелораненых по формуле «всех на всех».

    Коментарии (5)
    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

    Коментарии (2)
    2 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений.

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений. Диалог начался с опозданием – более чем на полтора часа позже запланированного срока.

    Источник ТАСС сообщил: «Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле».

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Украинская делегация перед началом встречи провела консультации с представителями европейских стран.

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    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» призвал к расстрелу срочников, которые снимали атаки дронов ВСУ на российские военные аэродромы. По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. В ночь на 2 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника, больше всего из которых было зафиксировано над Курской областью. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

    Коментарии (3)
    2 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись меморандумами по урегулированию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1000 человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    По итогам встречи в Стамбуле стороны обменялись меморандумами по урегулированию, передает РИА «Новости». Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина достигли договоренности о масштабном обмене пленными, общий потолок которого составит не менее 1000 человек.

    По его словам, больные и тяжелораненые будут обмениваться по формуле «всех на всех», а также отдельно предусмотрен обмен пленными в возрасте до 25 лет.

    Мединский отметил, что достигнута договоренность о прекращении огня на отдельных участках для сбора тел погибших.

    Российская сторона также получила список детей, оказавшихся в сложной ситуации во время конфликта. «Россия не похищала ни одного ребенка и возвращает детей, если находятся их законные представители», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что Киев превратил тему похищения детей в «шоу для сердобольных европейцев».

    Во второй части российского меморандума предусмотрены несколько путей и последовательность шагов для полноценного прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Украинская делегация планирует дать реакцию на меморандум, представленный Россией, в течение ближайшей недели.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении организовать новые переговоры с Россией в период с 20 по 30 июня.

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    2 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Часть российской делегации вернулась в отель Стамбула

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько членов российской переговорной группы заселились обратно в отель Стамбула в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров, который планируется сегодня.

    Часть российской делегации вернулась в гостиницу в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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