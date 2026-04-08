Владимир Зеленский выступил с обращением к России по поводу прекращения огня на Украине, сообщает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на фоне перемирия между США и Ираном.

«Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина готова отвечать зеркально, если россияне прекратят удары», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

По его мнению, прекращение огня может стать основой для дальнейших договоренностей между сторонами. Зеленский подчеркнул, что перемирие позволит сторонам начать диалог и поиск дипломатического решения конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось.

Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.