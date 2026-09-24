Эксперт спрогнозировал снижение массовости применения дронов ВСУ

Полковник Матвийчук: Удары по Киеву снизят массовость применения дронов ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Киевстар» – это мобильная сеть, она давным-давно уже работает на ВСУ. Ее используют на передке, она закрытая, есть и открытые участки. Я думаю, что это будет, собственно говоря, удар по системе управления. А то, что уничтожены склады с промышленными объектами, такими как запчасти для «Хорнет» и тому подобное, я думаю, что это должно снизить массовость применения таких беспилотных летательных аппаратов», – заявил Матвийчук, передает «Лента. Ру».

По словам эксперта, промышленность Киева и Киевской области постоянно находится под контролем российской армии. Как только противник пытается восстановить производство или сделать запасы, эти объекты сразу уничтожаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о поражении телекоммуникационных узлов «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.

В начале сентября российские войска поразили логистический центр с комплектующими для дронов в Киевской области.