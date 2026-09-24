Мишустин объявил о завершении подготовки бюджета на 2027-2029 годы

Tекст: Елизавета Шишкова

«В повестке сегодня большой блок вопросов, связанных с проектом федерального бюджета на следующие три года. Правительство завершает его подготовку, чтобы в установленный срок направить на рассмотрение в Государственную думу», – цитирует Мишустина ТАСС.

По словам премьера, одновременно в Госдуму будут направлены прогноз социально-экономического развития, бюджеты социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования, а также сопутствующие материалы. Мишустин подчеркнул, что эти документы формируют общую рамку бюджетной и экономической политики на предстоящий трехлетний период.

Глава кабмина отметил, что при работе над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы, стоящие перед Россией. Особое внимание, по его словам, требуют вопросы безопасности на фоне усиливающихся дисбалансов в глобальной торговле, изменений на энергетическом рынке, роста регионального протекционизма и транспортно-логистических издержек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минфине сообщили о дефиците федерального бюджета России на 2027-2029 годы на уровне около 2% ВВП ежегодно.

Бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и технологического лидерства.

По словам министра финансов Антона Силуанова, проект трехлетнего бюджета на 2027-2029 годы нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.