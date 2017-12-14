Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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          Ирина Алкснис

          Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 12 апреля 2018, 17:55

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          Самое отвратительное в происходящем – это его подчеркнуто комиксоидный характер.

          Демонстративно фальшивая химическая атака, когда не было сделано даже символических усилий, чтобы придать правдоподобность инсценировке.

          Заседания Совбеза ООН, когда на прямое предложение российского представителя «съездите, посмотрите своими глазами, лично проверьте» заламывались руки «ах, мы видели страшные фоточки – и этого достаточно».

          Проект резолюции того же Совбеза, где прямо написано: «надо провести тщательное расследование, чтобы разобраться в произошедшем, а потом примерно наказать Асада, потому что это он виноват».

          Твиты американского президента, поступающие с такой скоростью и при этом настолько противоречащие друг другу, что невольно возникает вопрос, не страдает ли он биполярным расстройством и какие вещества употребляет.

          Фото: facebook.com/DonaldTrump

          Американские самолеты Судного дня, поднятые в воздух и нарезающие круги на глазах всего мира, поскольку транспондеры на них не отключены и их маршруты прекрасно видны на соответствующих интернет-ресурсах.

          И заявления... бесконечный поток громких, обличающих и грозных заявлений самых высокопоставленных и могущественных людей мира, которые обещают призвать к ответу, наказать, обрушить всю мощь и гнев, повергнуть в прах.

          Такое чувство, что мир так много смотрел марвеловских кинокомиксов, что решил воплотить их в реальность, и Дональд Трамп по примеру Тони Старка вот-вот заявит в «Твиттере», что он приватизировал мир во всем мире.

          К этому, конечно, давно шло, и об этом прямо говорили самые разные люди.

          Уже больше двадцати лет, как на экраны вышел классический фильм «Хвост виляет собакой». Правда, с тех пор прогресс, если так можно выразиться, шагнул далеко вперед. Если герои фильма Барри Левинсона занимались чистой инсценировкой для создания необходимой телевизионной картинки, то теперь шоу-бизнес со своими законами и правилами шагнул прямо в реальную жизнь.

          В этом смысле как-то не видно разницы между ИГИЛ*, которое устраивало театрализованные массовые казни, и британскими властями, которые снесут несколько строений в тихом Солсбери в рамках дела Скрипаля.

          Теперь вот на повестке ракетный удар по Сирии по даже не надуманному, а откровенно выдуманному поводу. Причем если поначалу реальная тревога была (а ну как третья мировая начнется), то теперь чем дальше, тем нелепее все это выглядит из России – смешным надуванием щек в исполнении мирового гегемона.

          Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия.

          Причем ситуация такова, что, если только американцы не решат повторить «Бурю в пустыне» (а уже понятно, что не повторят), удар по Сирии меньшей силы вызовет снисходительную реакцию: «кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел».

          Проблема в том, что кровопролитие-то будет.

          Любой ракетный удар по Сирии, даже самый ограниченный, обязательно обернется человеческими жертвами и разрушениями. И то, что Запад превращает большую политику в абсурдный и ржачный комикс, ничуть не отменяет того, что в этом комиксе перемалываются реальные человеческие жизни.

          Дело не в желании представить Россию белой и пушистой.

          Большая политика всегда стоит на крови и слезах. Любые попытки в прошлом изменить это оборачивались отвратительным лицемерием и еще большей кровью.

          Но есть разница, когда человеческие жизни, слезы и кровь являются основой для большой политики как драмы и высокой трагедии – и когда они же становятся кормом для балагана.

          Россия тоже живет в этом мире и вынуждена до определенной степени играть в те же игры. И вот уже наши официальные ведомства временами дают остроумные комментарии на грани фола, а Москва не хуже западных партнеров научилась красочному и эффектному представлению своих военно-технических возможностей на весь мир.

          Вот только стоит сохранять чувство меры и помнить, кто и чем расплачивается за все трения и конфликты на мировой арене, даже если эта арена на глазах превращается в цирковую.

          Высокий стиль большой политики по-прежнему является безошибочным в подобных ситуациях, и даже самые красочные твиты выглядят бледно на фоне спокойных слов:

          «Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой»,

          произнесенных в Александровском зале Кремля. То же касается и телефонных разговоров, которые и являются реальным средством коммуникации между главами государств.

          Впрочем, заявление о полном контроле сирийской армии над Восточной Гутой, сделанное именно сейчас, – это тоже высокий стиль большой политики.

          Думаю, России стоит придерживаться его и дальше.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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