Почему Россия сильнее Запада

Когда обсуждают причины, по которым Россия успешно выстояла – и продолжает это делать – в противостоянии с Западом, как патриоты, так и противники нашей страны зачастую допускают одну и ту же ошибку: почти всегда они говорят об очень важных моментах, но упускают из виду самый главный. Безусловно, большое значение имеют объективные факторы, в частности огромность нашей страны и ее богатство. Колоссальную роль играет грамотное государственное руководство, которое проводит Россию сквозь десятибалльный шторм. Разумеется, невозможно игнорировать победы на поле боя, которые в очередной раз показывают и доказывают миру, что бесполезно и смертельно опасно воевать с русскими.

Недопустимо преуменьшать значение этих и многих других обстоятельств, но на самом деле все они стоят на общем монолитном основании – единстве нашего народа. Именно оно и является главной причиной того, почему события развиваются именно так, а не иначе.

За последние десятилетия в значительной части мира тема национального единства превратилась в идеологическую и пропагандистскую пустышку, причем главный – сознательный и злоумышленный – вклад в такое положение дел внес Запад. Современный либерализм, обслуживающий глобалистскую повестку, в своей борьбе против наций сделал ставку на атомизацию человека, на раскол обществ на меньшинства – этнические, расовые, религиозные, сексуальные и даже гендерные.

Что характерно, этот процесс касался не только геополитических противников (тема сепаратизма – одна из самых удобных для расшатывания и ослабления конкурентов), но и самих западных стран. Причина, по которой глобалистами была выбрана именно такая стратегия, проста: чем более раздроблено общество, тем проще им манипулировать, а чем меньше страна, тем легче ее принудить извне к любым, даже самым самоубийственным шагам. Древний принцип «Разделяй и властвуй» оказался возведен на качественно новый уровень.

Главным политическим понятием и фетишем современного мира является демократия – разумеется, в западном исполнении, но за последние годы вылезла изнанка этой самой западной демократии. И она оказалась даже не неприглядной, а хуже – мертвой. В политике во всем мире и во все времена хватало лжи и грязи, но современная западная демократия обернулась абсолютно бездушной и предельно механистичной политтехнологической машиной, нацеленной на достижение запрограммированного результата на выборах и полное отрезание граждан от реального влияния на политику своей страны. И вроде как даже получилось – на какое-то время: если ты чернокожий, ты обязан голосовать за Демократическую партию США, вне зависимости от того, какую дичь та несет и каких убожеств выдвигает на самые высокие посты. Но прямо сейчас можно видеть, как эта машинка все чаще выходит из строя, и американские выборы стали очередным тому свидетельством.

Хуже того: обнаружилось, что западный истеблишмент, целенаправленно дробя и лишая субъектности собственное общество, тем самым обеспечил себе уязвимость в большой геополитической борьбе. Такое положение дел было ему вполне удобно на первоначальном этапе конфликта вокруг Украины, когда нужно было обеспечивать Киев оружием и ресурсами, накачивая собственных граждан пропагандой и не давая им думать о том, насколько на самом деле хорошей идеей является война против России. Однако теперь встает вопрос о дальнейших действиях.

При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия, потому что альтернативы в реальности не существует: настоящая война – а с Россией она возможна только настоящая, а не те «сафари на туземцев», к которым привыкло НАТО – требует опоры на общество. Целостное и единое, мобилизованное, готовое к лишениям и самопожертвованию, патриотически настроенное общество. А где Штатам и Европе такое взять, если они старательно разрушали его у себя?

Россия же не просто сберегла собственное национальное единство. Тяжелый опыт последних десятилетий и настойчивые усилия недругов не только не смогли поколебать его. Наоборот: многие прекраснодушные розовые очки советских и ранних постсоветских времен разбились, обнажив сермяжную правду, выкованную столетиями отечественной истории: только в единстве наша сила и наше будущее – иначе нас просто сожрут по одиночке, утопив в крови.

То, что происходит в России с 2014-го и особенно с 2022 года, является национальным ответом на новый вызов. Страна работает и воюет, воспитывает детей и плетет маскировочные сети, волонтерит и обеспечивает рекордные экономические показатели.

Во всем этом звучит ясное и четкое послание:

Это наша земля, наша страна, наше государство и наша власть. Мы самостоятельно будем решать свою судьбу, разбираться с собственными проблемами, преодолевать препятствия и справляться с вызовами. А любым доброхотам, пришедшим по нашу душу, напомним классическое: «Есть место им в полях России, среди не чуждых им гробов».