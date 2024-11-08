Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

  • Новость часаОрбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа
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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины
    МВД приступило к бракоразводным процессам мигрантов с фальшивыми супругами
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов
    Предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении
    WP: Военный блок AUKUS оказался под угрозой после победы Трампа
    Названы первоочередные планы Трампа на посту президента
    В РПЦ назвали причину распространения мата в России
    Премьер Грузии Кобахидзе предостерег Европу от регистрации людей животными
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    14 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

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    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 04:13 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем

    Россия завершает испытания новейших оборонных систем для вооружения армии

    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия заканчивает испытания современных оборонных систем для перевооружения армии, сообщил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного форума «Валдай».

    «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», – приводит РБК слова российского лидера.

    Как известно, в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Путин  рассказал о беспилотном подводном аппарате «Посейдон». В 2019-м он анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью девять махов и дальностью полета более 1 тыс. км.

    Напомним, в первый день работы дискуссионного клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (24)
    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США

    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до президентских выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Киев получил указание держаться в Курской области до выборов в США, несмотря на значительные потери ВСУ, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба Валдай.

    «А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин подчеркнул, что за три месяца боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 тыс. человек. 

    Напомним, до этого российский президент раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область

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    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    8 ноября 2024, 06:45 • Новости дня
    Путин заявил, что «я русский» может сказать любой россиянин

    Путин подчеркнул, что «я русский» может сказать любой житель России независимо от этноса

    Путин заявил, что «я русский» может сказать любой россиянин
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин отметил, что каждый житель России независимо от этнического происхождения может идентифицировать себя как русский, ссылаясь на эпизод с иностранным корреспондентом.

    Президент рассказал о предвыборной кампании, во время которой иностранный корреспондент в Белгороде спросил мужчину на улице, куда тот направляется. Мужчина, несмотря на предупреждение о возможной опасности из-за дронов, ответил, что идет на избирательный участок. «Это такой же мужчина, так средний лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошел», – приводит РИА «Новости» слова президента, произнесенные на форуме «Валдай».

    Путин подчеркнул, что такой ответ мог бы дать представитель любого из 190 этносов, проживающих в России, будь то житель Поволжья, Северного Кавказа или северных районов страны. Во время своего выступления президент отметил важность единства и целостности России, где каждый гражданин может ощущать себя частью единой нации.

    Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин также подчеркнул важность суверенитета страны и консолидации общества.

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    8 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Премьер Грузии предостерег Европу от регистрации людей животными

    Премьер Грузии Кобахидзе предостерег Европу от регистрации людей животными

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил Европу, что та может докатиться до абсурда и регистрировать людей как животных. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так председатель кабмина Грузии прокомментировал призыв президента Франции, канцлера ФРГ и премьер-министра Польши отменить грузинские законы «О защите семейных ценностей» и «О прозрачности иностранного влияния».

    По его словам, в странах ЕС мужчины могут регистрироваться женщинами и наоборот, а этот грузинский закон «служит защите Грузии от ЛГБТ-пропаганды». Ираклий Кобахидзе заявил, что «так легко докатиться до абсурда».

    «Я так могу сказать, что ощущаю себя каким-то животным и зарегистрироваться животным? Отменить свою регистрацию как человека? Нельзя, чтобы лидеры Европы призывали нас к тому, что женщина может быть не женщиной, а мужчина может быть не мужчиной», – сказал премьер Грузии.

    По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» направлен только на то, чтобы были подотчетными НПО, финансируемые иностранными донорами и пытающиеся совершить в Грузии революции.

    «Нельзя, чтобы прозрачными были правительство, банковский сектор, частный сектор и оставался единственный остров непрозрачности – НПО», – сказал он.

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