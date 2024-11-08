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    8 ноября 2024, 22:05 • В мире

    Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

    Эксперты назвали победителей и проигравших в ЕС от возращения Трампа в Белый дом

    Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе. В Германии развалилась правящая коалиция, в Польше начали оправдываться за оскорбления Трампа, а президент Франции вновь вспомнил о давней идее европейской автономии. При этом аналитики не сомневаются в том, что между США и ЕС начнутся как минимум торговые войны. Чем они обернутся для Европы и как все это скажется на балансе сил внутри Старого Света?

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после инаугурации Дональда Трампа США могут выйти из конфликта на Украине. В эфире Kossuth он подчеркнул, что республиканец «ненавидит эту войну», а ВСУ терпят поражение за поражением. Но, несмотря на военные и политические неудачи, Зеленский продолжает требовать поддержки со стороны Европы.

    Так, он счел необходимой передачу Украине российских активов на сумму 300 млрд долларов. По оценке представителя МИД РФ Марии Захаровой, в случае содействия европейцев Киеву ЕС будет «очень больно». Однако некоторые страны и прежде всего Брюссель сохраняют приверженность поддержке ВСУ.

    По словам Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, объединение продолжит оказывать помощь Украине даже после победы Трампа, пишет РИА «Новости». А президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС договориться о совместных действиях в сфере безопасности. По его оценке, организации необходимо избежать разобщенности и не допустить реализации политики «каждый сам за себя».

    По мнению экспертов, подобные различия в оценках вызваны результатами выборов в США, к которым многие лидеры стран ЕС оказались просто не готовы. При этом к 20 января, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, они тоже вряд ли успеют подготовиться, хотя впереди их ждет конфронтация, новые торговые войны и повышение расходов на НАТО.

    Еврокомиссия

    «Диалог нынешней Еврокомиссии (ЕК) и Трампа не будет простым. Новый президент США попытается ориентироваться на правые силы в Европе. Он никогда не забудет, как левые, коих в Европарламенте (ЕП) большинство, демонизировали его, унижали и оскорбляли. Поэтому ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен может и не преуспеть в нормализации отношений с администрацией республиканцев», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Тем более тем для диалога у них крайне мало. Для Трампа благополучие США остается на первом месте. Он попытается выбить для Америки максимальное число привилегий в рамках торговых отношений с ЕС. Конечно, объединение постарается защититься от американского давления. Поэтому регулярные перепалки между ЕК и Трампом скоро станут предметом обсуждения западных СМИ», – добавил он.

    Германия

    Отношения нового президента США с Берлином также будут сложными. Победа республиканца уже спровоцировала развал правящей в ФРГ коалиции. По словам германиста Артема Соколова, «светофорное правительство» не могло выступать в качестве эффективного переговорщика с Трампом, поэтому в стране запущен процесс «пересборки» Бундестага.

    В то же время Рар называет этот процесс «неожиданным» для самих немцев. Он отметил, что местные власти делали ставку на победу Камалы Харрис. В настоящий же момент правительство пребывает в панике: администрация Олафа Шольца опасается, что Трамп оставит Украину без финансирования и обложит дополнительными налогами импорт товаров ФРГ.

    Эксперты согласны, что изменения в Белом доме открывают Берлину шанс для выхода из кризиса, сложившегося в результате принятия неправильных решений на протяжении всего конфликта на Украине. Однако воспользуется ли им Берлин – неясно. Рар допускает, что именно Германия может остаться «последним защитником Украины» в Европе.

    Франция

    «Эммануэль Макрон тоже вряд ли сумеет стать лидером новой Европы. Во Франции наблюдается перманентный кризис власти. Местный парламент в значительной степени рассорился с главой государства. Не за горами президентские выборы, где у Марин Ле Пен и ее движения гораздо больше шансов на победу, чем у тех, кто сейчас ориентирован на Макрона», – напомнил Рар.

    «Кроме того, Макрон проспал шанс повернуть Францию на путь Шарля де Голля, чтобы бороться за независимость страны и всей Европы от США.

    Я думаю, что он все больше и больше похож на дохлую утку. Он во многих отношениях парализован. Трамп понимает эти процессы. Поэтому Парижу не светит значимая роль в европейском контуре американской политики», – спрогнозировал аналитик.

    Италия

    «А вот премьер Италии Джорджа Мелони в большей степени подходит на роль одного из проводников интересов США в ЕС. Трамп поддерживает ее ключевую идею: Старому Свету необходимы сильные национальные государства. Новый президент Штатов не хочет работать с абстрактной и разрозненной ЕК. Ему необходимы четкие и конкретные лидеры, способные оперативно реализовывать важные решения», – считает Рар.

    «Мелони – явный кандидат на то, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие Италии и США.

    В конечном счете Италия также является одной из важнейших экономик объединения. Вполне возможно, что на формат диалога Рима и Вашингтона в будущем станут равняться и такие игроки, как Вена, Будапешт и Варшава», – рассуждает он.

    Польша

    «Есть мнение, что Польша была «любимой европейской женой» Трампа во время его первого президентства. Но в реальности ситуация была сложнее. Теплые чувства Варшавы к Вашингтону в то время, несмотря на усилия первой, сложно назвать взаимными», – отмечает полонист Станислав Стремидловский.

    «Тогда Польше не удалось получить многого от администрации Трампа. Да, ее граждане получили возможность безвизового въезда на территорию Штатов. Им также позволили провести ряд относительно важных для Запада мероприятий. Также Трамп перебрасывал часть войск из Германии в Польшу. И на этом, пожалуй, и все. Вооружения Варшаве тоже достаются не просто так: страна тратит на американскую технику достаточно солидные суммы.

    К тому же в Польше имеется достаточно большое число противников Трампа.

    Например, действующий премьер Дональд Туск. Он регулярно отпускал в сторону главы республиканцев неприятные фразы. Называл его фашистом и ставленником Москвы. Сейчас скандал с его высказываниями пытаются замять. То есть Варшаве очень повезет, если новый президент не станет им припоминать столь крупные ошибки», – акцентирует Стремидловский.

    Прибалтика

    «С победой Трампа положение стран Прибалтики в ЕС ухудшится. Республиканец в первую каденцию дал понять, что Европа для него приоритетом не является, а значит, и вопросы безопасности странам региона необходимо решать самостоятельно. Он напрямую говорил, что защищать Эстонию, Литву и Латвию намерен лишь в том случае, если у него будет понимание их пользы для Вашингтона», – напомнил политолог Александр Носович.

    «И тот факт, что Трамп не считает оборону государств Прибалтики чем-то стопроцентно необходимым, уже снижает их позиции на общеевропейском ринге. Он наверняка попытается перебросить ответственность за эти страны на плечи Германии или Франции, что сулит им значительные экономические издержки», – добавил Носович.

    Венгрия

    «Трамп, как и республиканцы в целом, никогда не забудет активную поддержку со стороны венгерского премьера Орбана. В то время как все европейские политики напрямую поддерживали Камалу Харрис, он не прогнулся под тяжестью позиции Брюсселя. Новый президент США обязательно вознаградит своего союзника. Можно прогнозировать, что влияние Будапешта в ЕС также усилится», – заключил Рар.

    Таким образом, как считают эксперты, победа Трампа еще сильнее обозначила тренд геополитической деградации Европы.

    Во-первых, нынешние элиты ЕС не готовы к конфронтации с США внутри Евроатлантики – ни морально, ни интеллектуально, ни ресурсно. А во-вторых, это приведет к изменению баланса сил внутри Европы в пользу тех стран и элитных групп, которые предпочитают прагматизм в экономике, реализм в политике и отсутствие русофобии – ведь без сотрудничества с Россией не только самостоятельность Европы невозможна, но даже ее автономия.

    В этой связи, по мнению аналитиков, все более отчетливо воспринимаются слова президента России о том, что нынешнему поколению европейских политиков «мозгов не хватает»: «Не потому, что они глупые, нет, а потому, что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Решения политизированные, непросчитанные и не имеющие под собой реального обоснования».

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