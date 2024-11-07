The Guardian: Победа Трампа на выборах в США стала катастрофой для Европы

The Guardian: Победа Трампа грозит Европе торговыми спорами и усилением Путина

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США предвещает серьезные проблемы для Европы. Основные риски включают подрыв НАТО, торговую войну с США и давление на ЕС в рамках американо-китайского торгового конфликта. Европейские лидеры опасаются, что Трамп может попытаться заключить сделку с Россией, ущемляющую интересы Украины, пишет Тейлор в The Guardian.

На фоне политической нестабильности в Германии и Франции, а также роста популизма европейские страны сталкиваются с задачей укрепления единства в условиях возможного давления из США. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа должна больше полагаться на собственные силы в области обороны и укреплять свою роль в НАТО.

Европейская комиссия уже подготовила план на случай возвращения Трампа и возможного введения тарифов на европейские товары. Однако сохраняется озабоченность тем, что страны ЕС будут стремиться заключить индивидуальные соглашения с США, как это было в прошлом.

Победа Трампа может также усилить позиции националистических лидеров в Европе и создать разногласия по вопросам миграции и гендерной политики. Это создает угрозу для либеральных ценностей ЕС и может привести к конфликтам с европейским законодательством, полагает аналитик The Guardian.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп, занимая пост главы Белого дома, сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе, видя в Германии экономического конкурента и стремясь налаживать связи с другими странами ЕС, что вызвало шок у властей ФРГ, сообщил политолог Александр Рар.