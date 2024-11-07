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    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    7 ноября 2024, 10:10 • Новости дня

    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»

    Орбан заявил, что обсудил с Трампом по телефону «грандиозные планы на будущее»

    Орбан после разговора с Трампом объявил о «грандиозных планах на будущее»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о масштабных планах на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который, по предварительным данным, стал президентом США, пишет «Коммерсант».

    Орбан сообщил о разговоре с Трампом в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России).

    «Мар-а-Лаго на связи. У нас грандиозные планы на будущее!» – написал премьер Венгрии.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Ранее Орбан заявил, что победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине.

    Напомним, республиканец Трамп обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    После победы на выборах Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    6 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа

    Макрон предложил ЕС выработать стратегию взаимодействия с США после победы Трампа

    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, заявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

    Макрон отметил, что ЕС необходима скоординированная стратегия в отношениях с Соединенными Штатами, чтобы не допустить политики «каждый сам за себя», сообщает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    31 комментарий

    Ранее Макрон направил поздравления Дональду Трампу в связи с его победой на президентских выборах в США, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также поздравила Трампа с победой на выборах, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой». Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте передал поздравления Трампу с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Американист Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США

    Дробницкий назвал три причины поражения Харрис на выборах в США
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Результаты Камалы Харрис на выборах в США обусловлены тремя факторами – расколом внутри демократов, отсутствием программы, которая мобилизовала бы избирателя, а также отказом губернаторов колеблющихся штатов применять админресурс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде.

    «Дональд Трамп забрал все ключевые штаты», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. На этом фоне он обратил внимание на отказ кандидата от демократов выступать перед своими сторонниками. «Это плохой знак для Демпартии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, тот факт, что сообщения об итогах выборов по округам идут в прямом эфире, может свидетельствовать лишь одно: команды отрицать победу Трампа им не поступало. 

    Дробницкий выделил несколько причин проигрыша Камалы Харрис. Первая – раскол внутри демократов, который не позволил им выступить единой коалицией. «Под конец президенства Джо Байдена они разделились. Так, например, Барак Обама лишь формально агитировал за Харрис, а на деле все понимали, что он против ее кандидатуры», – напомнил спикер.

    Вторая причина – демократы не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их. «Харрис сама по себе плохой кандидат, так ей еще подобрали и плохую команду. Ставка была сделана на женщину, да еще не белую, которая выступает за все либеральные идеи против злых «фашистов». И это стало большой ошибкой», – отметил эксперт.

    Третья причина – разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. «Судя по всему, замена Байдена на Харрис, проведенная без консультации с губернаторами, привела к тому, что те отказались «накидывать» голоса в ее пользу. Особенно обиделся, как мне кажется, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, который хотел быть вице-президентом, а его, что называется, бортанули», – считает Дробницкий.

    «Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», – акцентировал он. По мнению собеседника, предварительные итоги также свидетельствуют о том, что выборы 2020-го были украдены. «Не бывает таких разворотов в условиях поляризации в Соединенных Штатах», – уточнил политолог.

    Отдельно американист коснулся выборов в Конгресс. Те сенаторы, которые поставили на Трампа, выступили успешнее, чем те, кто дистанцировался, заметил он. «Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, Демократическая партия перегруппируется и попытается оспорить победу республиканца. Правда, пока среди демократов раздрай и траур», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Таким образом голосование на всеобщих выборах в Соединенных Штатах завершилось. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

    По данным на 11.30 мск, Трамп получает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах президента США. У Харрис 226 голосов, передает Fox News. Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, Неваде, Мичигане и Аризоне.

    На этом фоне Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны. Трамп назвал себя 47-м президентом страны и выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории.

    Помимо этого, Fox News прогнозирует, что Республиканская партия получит не менее 51 места в Сенате Конгресса США и тем самым получит контроль над этим органом. В Палате представителей демократы пока забирают 160 мест, в то время как республиканцы обеспечивают себе 186 кресел, для большинства необходимо набрать 218 портфелей.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем президентской гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    6 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ рассказали о списке мести Трампа

    Politico: В списке для мести у Трампа указаны Байден и Харрис

    СМИ рассказали о списке мести Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп после победы на выборах готов отомстить своим противникам, в их числе есть действующий глава государства Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис, сообщает издание Politico.

    Трамп после победы на выборах может реализовать давние планы мести. У политика есть список людей, которым он хочет отомстить, если займет пост президента, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В этот список, по данным издания, входят нынешний президент Байден, вице-президент Камала Харрис, бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. После победы Трамп получит народный мандат доверия и возможности для реализации своих намерений, говорится в материале.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Также Politico отмечало, что на Украине с тревогой восприняли победу Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению издания The Hill, Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумами президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

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    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2024, 11:03 • Новости дня
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    Трамп назвал Маска супергением и предложил возглавить правительственный аудит
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США, если будет избран.

    Дональд Трамп назвал американского предпринимателя Илона Маска супергением, передает ТАСС.

    Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отметил уникальность и особенность Маска, подчеркнув, что подобных людей, обладающих выдающимися способностями, в США немного.

    Трамп заявил, что он планирует предложить Илону Маску возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

    Илон Маск выразил готовность принять предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о победе на выборах президента США, команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой, подчеркнув важность этого события для всего мира.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США

    Захарова: Побеждают живущие любовью к стране

    Захарова объяснила победу Трампа на выборах в США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Победа зависит от любви к своей стране, а не от ненависти к другим государствам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала победу Трампа в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что истинные победители – это те, кто «живут любовью к своей родине, а не ненавистью к другим странам».

    Ранее Захарова назвала избирательную систему США «архаикой из нерешенных проблем».

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп стал победителем на президентских выборах в США, отметив, что «социализм» в Америке стал негативным термином.

    Напомним, по данным СМИ Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, получив поддержку 277 выборщиков.

    Команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп пообещал «прекратить все войны»

    Трамп заявил о намерении работать над прекращением всех войн

    Трамп пообещал «прекратить все войны»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны.

    По словам Трампа, он будет работать над прекращением войн, а не начинать их, передает ТАСС.

    Ранее Трамп объявил о победе на выборах президента США.

    Сообщалось, что Трамп одержал победу на президентских выборах, получив поддержку 277 выборщиков.


    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    31 комментарий

    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA

    Трамп завершил выступление в Мар-а-Лаго танцем под песню YMCA

    Трамп исполнил «победный танец» под хит YMCA
    @ Lynne Sladky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп завершил свое выступление в Мар-а-Лаго во Флориде танцем под известный хит YMCA.

    Трамп исполнил свой «фирменный» танец под легендарный хит группы Village People – YMCA по окончании выступления в поместье Мар-а-Лаго, передает ТАСС.

    Выступление Трампа сопровождалось бурной поддержкой его сторонников. Танцевальные движения под известную песню стали своего рода «победным танцем», который политик исполняет уже не в первый раз.

    Трамп неоднократно танцевал под YMCA на своих митингах, что стало одним из узнаваемых элементов его встреч с избирателями.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Песня YMCA  является неофициальным гимном ЛГБТ (запрещена в России).

    Ранее Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Также Дональд Трамп пообещал «прекратить все войны».

    Коментарии (8)
    6 ноября 2024, 14:52 • Новости дня
    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США

    МИД: Победа Трампа на выборах отразила недовольство курсом Байдена и демократов

    МИД заявил о последствиях победы Трампа на выборах в США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Дональда Трампа в Белый дом на фоне победы на президентских выборах в США отражает недовольство американцев результатами правления администрации Джо Байдена и предложенной предвыборной программой демократической партии, говорится в сообщении МИД России.

    Как сообщает сайт МИД России, Трамп, опираясь на опыт своего первого президентства, сосредоточился на вопросах экономики и нелегальной миграции, что оказалось более близким избирателям, чем глобалистский курс демократов. Административные ресурсы и поддержка либеральных СМИ не помогли предотвратить поражение демократов.

    США остаются расколотыми, так как электорат разделен почти поровну между демократическими и республиканскими штатами. Возвращение Трампа может усилить внутреннюю напряженность и противоборство сторонников различных ценностей.

    МИД подчеркивает неизменность антироссийской политики США, вне зависимости от партийной принадлежности власти. В Москве готовы к работе с новой Администрацией, отстаивая национальные интересы и цели специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    31 комментарий

    Трамп преодолел необходимый порог в 277 голосов выборщиков, обеспечив победу на выборах президента США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что глава государства Владимир Путин открыт к диалогу с США, Кремль ожидает конкретных действий Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что победа Трампа значит для остального мира.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2024, 14:43 • Новости дня
    Financial Times: Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские избиратели выбрали Дональда Трампа президентом без оговорок, что стало возможным из-за недостатков экономической политики его соперницы Камалы Харрис, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс.

    Люс заявил, что американские граждане, голосуя за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, знали на что идут и выбрали его без всяких «но» и «если».

    Обозреватель отметил, что Трамп стал новым законным президентом Соединенных Штатов, несмотря на многочисленные расследования против него, передает ТАСС.

    По словам журналиста, республиканец привлек внимание многих американцев своей политикой, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание глобализации. В то же время он отметил, что главным недостатком Камалы Харрис, кандидата от демократов, стало отсутствие убедительного экономического курса. Люс указал, что Харрис часто избегала обсуждений экономики, поскольку выглядела в этом вопросе посредственно.

    Автор статьи добавил, что в этот раз оппонентам Трампа будет сложнее обвинять иностранных игроков во вмешательстве. Люс подчеркнул, что именно американцы привели Трампа на пост президента без видимой помощи извне.

    Журналист также отметил, что если республиканцы возьмут под контроль Капитолийский холм, исполнительная власть Трампа будет практически неограниченной. Это, по мнению Люса, даст Трампу мандат на значительные изменения в стране, что станет экзистенциальной угрозой для демократов и может изменить отношения США с союзниками.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    31 комментарий

    Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах во время выступления перед сторонниками во Флориде, отметив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны,

    В свою очередь команда Трампа заявила, что не ожидала получить 277 голосов выборщиков.

    Эксперты объяснили победу Дональда Трампа на выборах президента США.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    6 ноября 2024, 12:01 • Новости дня
    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на личную встречу для обсуждения стратегического партнерства и поддержки Украины.

    Зеленский поздравил Трампа с его победой на президентских выборах в США и выразил надежду на личную встречу с ним, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Киев рассчитывает на продолжение сильной двухпартийной поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

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