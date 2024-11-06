От Трампа ждут сведения счетов с Украиной

Возвращение Трампа в Белый дом повышает риски политической турбулентности на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

Уверенная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США стала тревожным событием для Украины. Со своими поздравлениями к победителю обратился не только Владимир Зеленский, который выразил надежду на скорую личную встречу с будущим хозяином Белого дома, но и «зеленый кардинал» Украины Андрей Ермак.

Как отметила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова, Киев хочет угодить и демократам, и республиканцам. «Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Зеленский, добавила дипломат, под своим поздравлением должен был оставить подпись «Ваш Володимир – Бурисма – Зеленский». Так она с иронией напомнила о коррупционных связях украинской нефтегазовой компании Burisma с президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером.

В МИД России также отметили, что Москва не питает иллюзий в отношении Трампа, а также нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным подсчетам, получают большинство: «Правящая в США политическая элита независимо от партийной принадлежности придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы».

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала итоги голосования за Трампа четкой демонстрацией «отношения американцев к политике демократов за все последние годы: как к внешней политике, так и к внутренней политике».

Перемен во внешней политике США ждет и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выразил мнение, что Трамп может значительно сократить помощь Украине. Он объяснил это желанием победителя, который ранее заявлял о готовности быть активным в этой теме и представить определенные результаты по урегулированию конфликта на Украине.

Как напомнил по этому поводу вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, завершение Трампом конфликта на Украине позволит провести очередные парламентские выборы, которые должны были пройти в 2023 году, но были отменены из-за военного положения.

Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Объявив о своей победе на выборах, Трамп пообещал остановить войны в мире, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке. «Они сказали, что он начнет войну. Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», – сказал Трамп.

В ходе избирательной кампании республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года. По его словам, он может сделать это за 24 часа. Он не исключал также, что ради мира Украине придется уступить часть своей территории.

Эти взгляды полностью разделяет будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, который еще с 2022 года высказывался против поддержки Украины, то есть задолго до того, как Трамп утвердил его в качестве своего напарника. Сенатор от Огайо неоднократно упрекал администрацию Байдена за денежную и материальную поддержку Киева.

Добавим, что участники экспресс-опроса агентства УНИАН на улицах Киева скептически или негативно отнеслись к победе Трампа. Среди опрошенных оказались и те, кто воспринял итоги голосования с «ужасом». Но практически все опрошенные выразили сомнение в том, что Трамп сможет быстро остановить конфликт.

Украинские политологи также предрекают усиление рисков политической турбулентности в стране. Как пишет руководитель «Украинского института политики» Руслан Бортник, с приходом Трампа усилится украинская оппозиция: команда экс-президента Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, «а также в какой-то степени могут быть реанимированы осколки бывшей ОПЗЖ».

Что касается мирного урегулирования, то, по его мнению, Трамп может пойти на соглашение с президентом России Владимиром Путиным, «но эта сделка будет иметь ограниченный характер», и «Трамп не допустит абсолютного поражения Украины (уничтожения ее как государства)», однако Украине, «скорее всего, придется отказаться от членства в НАТО».

При этом «план победы» Зеленского «на сегодня значительно потерял свою актуальность» и не найдет «открытую поддержку даже среди сторонников Украины в Европе». В экспертной среде также подчеркивают, что на Украине главными проигравшими будут те, кто ставил на победу Байдена и финансово зависел от поддержки Демпартии США.

«Определенные общественные структуры, так называемые «соросята» (получатели финансирования из фондов Джорджа Сороса), заметно проиграют после победы Трампа. Однако не нужно думать, что украинская элита ставила исключительно на Демпартию США», – отмечает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Собеседница напомнила, что в 2020 году украинская власть обнародовала пленки Хантера Байдена и другие компрометирующие администрацию США материалы, а также имела непосредственные связи с Рудольфом Джулиани (видный соратник Трампа) и различными представителями Республиканской партии.

«В украинской власти есть связующее звено не только с демократами, но и с республиканцами, например, в лице группы Игоря Коломойского. Но сейчас это звено репрессировано после прихода к власти Джо Байдена. А одним из условий поддержки Зеленского было требование демократов наказать тех, кто был причастен к компрометирующим Хантера документам», – напомнила Шеслер.

Что касается дела Хантера Байдена, то, с одной стороны, украинская власть прикрывала компрометирующие материалы, а с другой – часть правящей элиты «вываливала эти документы».

«Трамп может начать сводить счеты. Он же не забыл, как Петр Порошенко в 2016 году присягал Хиллари Клинтон (была соперницей Трампа на президентских выборах). Сейчас Трамп будет также негативно относиться к тем украинским политикам, которые обвиняли его в связях с Путиным, критиковали Вэнса и присягали демократам», – считает Шеслер.

Кроме того, республиканцы довольно болезненно отреагировали на вмешательство Зеленского в избирательную кампанию в США. Однажды дело дошло даже до того, что лидеры партии потребовали отставки посла Украины в Вашингтоне, а Трамп некоторое время отказывался встречаться с Зеленским. Позже конфликт замяли, но «осадочек» остался. Тем более претензии Трампа к украинским политикам имеют более глубокие корни.

Трамп неоднократно использовал кейс Burisma в своей прошлой и нынешней избирательной кампании, добавляет Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. «В настоящий момент это дело не будет для Трампа приоритетом. Хотя провести полное расследование о коррумпированности американских чиновников, в том числе за счет Украины, – это было бы интересно и показательно», – считает Денисов.

По мнению Шеслер, после победы Трампа киевской власти «придется сильно изворачиваться, чтобы опять находить тропинки к республиканской элите». Трамп же будет стараться переложить бремя поддержки Украины на Европу. «Но у Украины среди республиканцев тоже есть лоббисты. Поэтому кардинальных перемен при Трампе не произойдет, американцы продолжат «рулить» Украиной вне зависимости от того, кто находится у власти – демократы или республиканцы», – считает эксперт.

С тем, что радикальных перемен в американо-украинских отношениях не будет, согласен Денисов. «На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем со стороны США двухпартийную поддержку Украины. Если бы это было не так, то в целом ряде эпизодов республиканцы могли бы заблокировать помощь Украине. Это касается поставки вооружений и финансовой поддержки», – подчеркнул спикер.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что новый президент США «станет символом отказа от поддержки Украины». «Все-таки система в США выстроена таким образом, что отдельно взятая личность, даже президент, не всегда может оказывать решающее влияние на принятие таких стратегических решений», – пояснил Денисов.

Избирательную кампанию Трампа в том числе активно финансировал военно-промышленный комплекс, который захочет вернуть вложения.

«Эти люди точно не заинтересованы в прекращении всех конфликтов, как уже заявил Трамп. Они целенаправленно будут требовать возврата своих инвестиций, а это возможно через новые заказы на вооружения, в том числе и для поставок на Украину», – добавил собеседник.

Эксперты также сходятся во мнении, что моментального урегулирования украинского кризиса, о чем говорит Трамп, не произойдет. Однако новый президент не согласится на передачу Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России.

«Ситуация не настолько проста, чтобы остановить конфликт за сутки. Ее нельзя решить одним ходом ферзя. Поэтому быстрого решения я не ожидаю. Безусловно, Трамп попытается надавить на всех участников. Ему кажется, что он может попытаться «убедить» Россию если не сделать шаг назад, то хотя бы остановиться», – рассуждает Шеслер.

По ее прогнозу, попытки Трампа надавить на Россию обернутся ничем, и новому президенту придется затем «давить на Украину, чтобы Киев по максимуму пошел на компромисс с Москвой». «Но это игра вдолгую», – добавила эксперт.

Денисов напомнил, что в ходе избирательной кампании заявления Трампа о возможностях урегулирования кризиса были противоречивыми, а некоторые – слишком популистскими и «не претендующими на то, чтобы стать неким планом, какой-то альтернативой для урегулирования конфликта». Он согласен, что в будущем плане Трампа «никаких особых преференций для России не будет». «Точно не следует ожидать, что президентство Трампа будет безоблачным для России в рамках СВО и двусторонних отношений», – заключил эксперт.