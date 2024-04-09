Расследование терактов в России привело следствие к семье Байденов

Чиновники США и НАТО оказались фигурантами дела по финансированию терроризма

Tекст: Андрей Резчиков

Во вторник Следственный комитет возбудил дело о финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) чиновниками США и стран НАТО. В ходе проверки по запросу депутатов Госдумы следователи установили, что через коммерческие структуры, включая действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» (Burisma Holding), в последние годы финансировались теракты в России. По данным СК, поступления составили несколько миллионов долларов США.

Деньги также направлялись на убийства политических и общественных деятелей и для нанесения ущерба российской экономике. Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами, сообщили в СК.

В совете директоров Burisma Holding работал с 2014 по 2019 год сын президента США Джо Байдена Хантер. Как писала британская пресса со ссылкой на копии электронных писем, Хантер Байден координировал план по закрытию дел против главы и владельца Burisma Николая Злочевского. В США Хантер Байден неоднократно становился фигурантом дел по уклонению от уплаты налогов.

В 2020 году бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего в 2016 году коррупционное дело против Burisma.

Записи были опубликованы накануне президентских выборов в США, на которых баллотировался Байден. Предыдущий американский президент Дональд Трамп использовал тему работы сына Байдена в Burisma Holding как доказательство коррупции своего соперника. Зеленский же заявил тогда, что эти пленки могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене.

Публикации в американской прессе о том, что Джо Байден продвигал коммерческие интересы сына на Украине, вызвали крупный скандал в политическом истеблишменте. Республиканцы считали, что члены семьи Байдена могли использовать влияние главы государства в бизнесе. Были даже заявления о получении семьей Байдена от зарубежных бизнесменов как минимум 20 млн долларов во время его вице-президентства при Бараке Обаме.

Итогом стало расследование республиканцев из Палаты представителей о связях семьи Байдена с Burisma с целью импичмента действующего президента. В прошлом месяце по этому делу был арестован в США экс-информатор ФБР Александр Смирнов, который обвиняется в предоставлении ложных сведений о причастности Джо Байдена к деловым связям Хантера и Burisma.

В начале года Деркач заявил, что украинский суд передал взятку в шесть миллионов долларов, полученную за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, на осуществление терактов Главному управлению разведки (ГУР) Украины. В частности, Деркач указал на подрывы «Северных потоков», покушение на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского.

В экспертной среде полагают, что возбуждение Следственным комитетом уголовного дела будет иметь не только медийные, но и внутриполитические последствия в США. Однако их масштаб станет ясен после того, как следователи опубликуют конкретные доказательства причастности компании Burisma Holding к финансированию терроризма.

«Возбуждение дела бьет по репутации президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который долгое время работал в совете директоров Burisma Holding. Но я сильно сомневаюсь, что возбужденное в России уголовное дело повлияет на ход президентской гонки в США. Всю эту историю постараются замолчать», – говорит американист Малек Дудаков.

По его словам, дело Burisma Holding уже нанесло ущерб репутации Байдена и его семьи. «Но в ближайшее время мы наверняка узнаем новые подробности того, чем занимались в Burisma Holding», – предположил эксперт.

«Это уголовное дело нужно довести до конца и предъявить миру железобетонные доказательства причастности западных чиновников к финансированию терроризма», – добавляет донецкий политолог Владимир Корнилов. По его словам, дело Burisma Holding хоть и расследовалось в США, велось довольно поверхностно, несмотря на попытки Дональда Трампа добиться содействия от Владимира Зеленского.

«Далее мы видели, как мейнстримные СМИ отмахнулись от документов по Burisma Holding, которые публиковал бывший нардеп Украины Андрей Деркач. Его просто назвали «бывшим агентом КГБ». Поэтому я не думаю, что западная пресса и политики проявят большое внимание к этому делу, пока мы не предоставим убедительные доказательства», – полагает эксперт. С тем, что «американцы не намерены сдавать своих», соглашается Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«Признание того, что Байден или его родственники имели отношение к финансированию терроризма, вызовет серьезные внутриполитические последствия в США. Обвинения СК будут использоваться в качестве аргумента в предвыборной гонке в Штатах»,

– отмечает Баширов. Он также считает, что рост террористической активности привел к тому, что следствие с российской стороны решило «показать зубы» и раскрыть все аспекты деятельности противника. «Мы нередко миндальничаем, но нам нужно демонстрировать и такое проявление силы. Если ты проявляешь силу, то и другие за тобой идут», – пояснил Баширов.

В то же время экс-депутат Рады Олег Царев, переживший в Ялте покушение украинских спецслужб, напомнил о недавнем заявлении МИД России о причастности СБУ и ГУР Украины к терактам на территории России. «При необходимости, если будет принято политическое решение, руководство Украины признают террористической организацией. Для руководителей СБУ и ГУР, офицеров и исполнителей это возымеет последствия», – считает Царев.

Политик также рассказал об украинском сайте, где опубликованы имена устраненных противников киевского режима на территории РФ. «Моя фамилия указана в списке «не дострелянных». Значительную часть людей из этого списка я знал лично, многие были моими хорошими знакомыми и друзьями. Подобной деятельностью занимается только украинская сторона», – отметил собеседник.

В этой связи Царев напомнил: главное в истории с Burisma Holding касается дела о подкупе руководителя Верховного суда Украины. «В итоге деньги были изъяты и переданы ГУР. Кроме этого, у компании изымались и другие средства. Насколько я знаю, добровольных пожертвований не было – украинские силовики изымали деньги из этой компании и направляли их на то, что считали нужным», – разъясняет спикер.

В итоге все участники коррупционного дела оказались замешаны в разного рода преступлениях, в том числе политических. По словам собеседника, изъятые у Burisma Holding деньги передавались наличными, часть получали исполнители убийств и терактов, а остальное «оседало в руках спецслужб».

«Далее СБУ и ГУР перешли на новые методы работы. Это раньше готовили разведчиков, легенду, паспорта.... Сейчас они находят исполнителей и платят им деньги. Это дешевле и эффективнее. Очень большую работу проводят телефонные мошенники, которые ищут людей, поддающихся внушению. Все эти мошеннические фирмы находятся под крышей СБУ, которая получает контакты потенциальных исполнителей. Поэтому расследование данного дела необходимо довести до конца», – заключил Царев.