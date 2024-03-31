Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Малюка

МИД: Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка

Tекст: Ольга Иванова

Москва передала Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.

Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, он ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста.

В ведомстве указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

Напомним, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта.

Также Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам на военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и покушению на российского писателя Захара Прилепина.