Победу Трампа обеспечили хаос в Демпартии и темнокожие мужчины

Эксперты объяснили победу Дональда Трампа на выборах президента США

Tекст: Анастасия Куликова

Дональд Трамп объявил о своей победе в выборах президента США. По словам республиканца, достигнутый результат стал «политической победой, которую прежде не знала история страны». Он также выразил уверенность, что его управление станет «поистине золотой эпохой» в американской истории. Помимо этого, политик, выступая перед сторонниками во Флориде, пообещал работать над прекращением войн, а не начинать их.

На этом фоне Трамп поздравил Джей Ди Вэнса с должностью вице-президента и указал, что республиканцы вернули контроль над Сенатом и, вероятно, сохранят его над Палатой представителей. Вэнс также выразил уверенность, что при президентстве Трампа страну ждет «величайшее экономическое восстановление в истории».

Между тем республиканец уже заявил о намерении предложить Роберту Кеннеди – младшему пост в системе здравоохранения страны. По его словам, кандидат является «отличным парнем», который действительно хочет внести изменения в систему здравоохранения. Предпринимателю Илону Маску предоставят возможность возглавить комиссию, которая займется аудитом и реформированием федерального правительства. Основной задачей комиссии станет устранение мошенничества и неэффективности.

Согласно предварительным данным, на 13.00 мск у Трампа 277 голосов выборщиков. Харрис получает 226 голосов, сообщает Fox News. Reuters прогнозирует, что на Аляске большинство голосов получит кандидат в президенты от республиканцев.

Между тем The Washington Post пишет, что победу Трампу обеспечили мужчины. Так, по данным издания, во время избирательной кампании команда Дональда Трампа оценила, что ключевую роль сыграют именно молодые и мужские голоса. Вместо того чтобы сосредоточиться на традиционных республиканских избирателях, таких как женщины из пригородов и с высшим образованием, его советники поставили на активацию чернокожих и латиноамериканских мужчин. К слову, газета ВЗГЛЯД прогнозировала такое развитие событий.

В России также посчитали, что одним из факторов победы Трампа стала его любовь к стране. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, истинные победители – это те, кто «живут любовью к своей родине, а не ненавистью к другим странам». По мнению экспертов, есть еще несколько причин.

«Дональда Трампа официально начали признавать победителем выборов», – отметил американист Малек Дудаков. Он также указал на неутешительные для Камалы Харрис результаты. «Кандидат от демократов выступила не лучшим образом, растеряв немалую поддержку среди испаноязычного электората, афроамериканцев и молодежи. Мы наблюдаем коллапс коалиции Демпартии в прямом эфире», – подчеркнул собеседник.

При этом политолог напомнил, что на предвыборную кампанию демократа было потрачено 1,9 млрд долларов. «Деньги далеко не всегда приводят кандидата к победе на выборах, особенно если тот является крайне неуспешным и неталантливым политиком, как Харрис», – уточнил спикер. Однако для Демпартии есть и хорошие новости.

«Да, они проиграли президентскую гонку и борьбу за Сенат – в верхней палате американского Конгресса большинство получает Республиканская партия. При этом у демократов есть неплохие шансы взять большинство в Палате представителей и назначить своего спикера – Хакима Джеффриса», – уточнил он.

«В таком случае Конгресс будет разделен, и в нижней палате демократы смогут создавать Трампу проблемы, мстить ему за то, что он вернулся в президентское кресло. И это явная ложка дегтя в бочке меда республиканцев», – считает Дудаков.

В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий обращает внимание на отказ кандидата от демократов выступать перед своими сторонниками. «Это плохой знак для Демпартии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, тот факт, что сообщения об итогах выборов по округам идут в прямом эфире, может свидетельствовать лишь одно: команды отрицать победу Трампа им не поступало.

Аналитик выделил несколько причин проигрыша Камалы Харрис. Первая – раскол внутри демократов, который не позволил им выступить единой коалицией. «Под конец президенства Джо Байдена они разделились. Так, например, Барак Обама лишь формально агитировал за Харрис, а на деле все понимали, что он против ее кандидатуры», – напомнил спикер.

Вторая причина – демократы не предложили избирателям ничего, что могло бы переманить их.

«Харрис сама по себе плохой кандидат, так ей еще подобрали и плохую команду. Ставка была сделана на женщину, да еще не белую, которая выступает за все либеральные идеи против злых «фашистов». И это стало большой ошибкой», – отметил эксперт.

Третья причина – разлад Демпартии с губернаторами колеблющихся штатов. «Судя по всему, замена Байдена на Харрис, проведенная без консультации с губернаторами, привела к тому, что те отказались «накидывать» голоса в ее пользу. Особенно обиделся, как мне кажется, Джошуа Шапиро из Пенсильвании, который хотел быть вице-президентом, а его, что называется, бортанули», – считает Дробницкий.

«Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», – акцентировал он. По мнению собеседника, предварительные итоги также свидетельствуют о том, что выборы 2020-го были украдены. «Не бывает таких разворотов в условиях поляризации в Соединенных Штатах», – уточнил политолог.

Отдельно американист коснулся выборов в Конгресс. Те сенаторы, которые поставили на Трампа, выступили успешнее, чем те, кто дистанцировался, заметил он. «Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, Демократическая партия перегруппируется и попытается оспорить победу республиканца. Правда, пока среди демократов раздрай и траур», – говорит Дробницкий.

Причины поражения кандидата от демократов активно анализируют мейнстримные СМИ, отметил политолог Владимир Корнилов. Причем, как заметил собеседник, там не говорят о том, что на результаты выборов могла повлиять их работа – попытки демонизировать Дональда Трампа и вознести Камалу Харрис. «Зато вспоминают о внешнем вмешательстве – куда же без российского влияния – а также экономические причины», – уточнил эксперт.

На этом фоне Корнилов сравнил кампании двух кандидатов с политтехнологической точки зрения. Политолог обратил внимание на покушение на Трампа, а также на персональные «фишки» республиканца. Так, например, он обыграл в свою пользу слова Джо Байдена, назвавшего сторонников Республиканской партии «мусором».

Кампания же Харрис, по оценкам спикера, оказалась «серой, невнятной и незапоминающейся». «Кроме того, «завалить» ее сумел Байден.

Многие считают его заявление про «мусор» старческим оговоркой. На мой взгляд, он умышленно поставил Харрис подножку», – полагает Корнилов. Еще один фактор, благодаря которому Трамп победил, – это ставка на мужской электорат. «Разрыв в голосовании по гендерному принципу отмечали все социологи и аналитики еще до выборов. Мужчины поддержали Трампа, а женщины – логично Харрис. При этом демократы пытались переманить себе голоса латиноамериканцев. И сейчас CNN анализирует, где представители Южной и Латинской Америки поддержали Харрис, и разочаровываются тому, что выходцы из Пуэрто-Рико не встали на сторону Демпартии как следует», – указал политолог. По его прогнозам, демократы не станут оспаривать результаты выборов. «Они сами признают, что Харрис получила худший результат.

Становится понятным, что дело не в подтасовках, не в каком-то одном конкретном штате, не в том, что где-то неправильно посчитали или можно «докинуть» какие-то голоса, а в провале всей кампании.

В этих условиях оспаривать итоги совершенно бессмысленно и контрпродуктивно», – пояснил собеседник. «Другое дело, что демократы постараются учинить побольше препятствий для дальнейшего правления Трампа. В частности, они сделают его головной болью вопрос о госдолге», – считает эксперт. Вместе с тем, он обратил внимание, что республиканец может получить контроль над обеими палатами Конгресса как минимум на два года. «Это дает ему больше полномочий и карт-бланш на то, чтобы вершить свою политику без особых проблем и препятствий со стороны внутренней оппозиции», – акцентировал Корнилов.

Говоря о внешнем курсе Вашингтона в дальнейшем, политолог отметил, что для республиканцев и лично для Трампа поддержка Израиля будет первостепенной. «Все остальные вопросы – Украина, Россия, Китай – уйдут на второй, а то и десятый план. Трамп может пойти на резкие шаги для обострения конфликта на Ближнем Востоке, в частности, с Ираном и соседями Израиля», – заключил Корнилов.