Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.0 комментариев
Трамп поздравил Вэнса с избранием вице-президентом США
Трамп заявил о контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Вэнса
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в контроле республиканцев над Конгрессом и поздравил Джеймса Дэвида Вэнса с должностью вице-президента США.
Трамп заявил, что республиканцы вернули контроль над Сенатом и, вероятно, сохранят его над Палатой представителей.
Между тем, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс назвал победу Трампа величайшим политическим возвращением в истории США, передает ТАСС.
«Господин президент, я ценю, что вы позволили мне присоединиться к вам в этом потрясающем путешествии», – заявил он.
Вэнс также выразил уверенность, что при президентстве Трампа страну ждет «величайшее экономическое восстановление в истории».
Ранее Дональд Трамп решил привлечь Роберта Кеннеди-младшего для улучшения системы здравоохранения в США.
Трамп также назвал Илона Маска супергением и предложил ему возглавить правительственный аудит.
Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, заявив, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.
Команда Трампа заявила, что не ожидала настолько высоких результатов.