Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.
«Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.
Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.
По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.
Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.