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    Русское оружие доказывает веру в себя

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    19 сентября 2024, 09:08 Мнение

    Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    Мы живем в очень непростые времена. И дело не только в том, что каждый день приносит тяжелые новости, от которых нарастает ощущение, что мир на всех парах летит к катастрофе. У современного человека есть особенность, которая заметно отличает его от людей прошлых эпох: привычная для нас гуманистическая – и идеалистическая, как выяснилось – картина мира.

    Системная несправедливость и жестокость, большие войны и мелкие междоусобные распри, массовая гибель людей в эпидемиях, голоде или геноцидах на протяжении всей человеческой истории были обыденностью, которую именно так и воспринимали жившие во всем этом люди. Но после Второй мировой войны была создана глобальная система, благодаря которой значительная часть мира оказалась ограждена от всех этих ужасов, и была намечена общечеловеческая цель достижения всеобщего мира, благополучия и гуманности. И довольно долго казалось, что при всех сбоях и эксцессах человечество успешно движется в выбранном направлении.

    И вот теперь нам приходится переживать очень болезненный процесс расставания с прекраснодушными иллюзиями. Тонкая пленка высоких идеалов и гуманистических принципов быстро сползает с мира, и выясняется, что на самом деле ничегошеньки не изменилось. Под ней оказалась все та же грязь, кровь, жестокость и самые страшные преступления против человечности, а Россия – как и предыдущую тысячу лет – являет собой лакомый кусок, который хотят разорвать на части и сожрать.

    Осознание подобного – это больно, трудно и страшно. Но вариантов жизнь нам не оставляет, каждый день разбивая немногие сохраняющиеся иллюзии и вынуждая принимать реальность такой, какая она есть.

    Впрочем, самая сложная часть пути у нас, пожалуй, позади, и теперь мы, глядя на мир без розовых очков, можем произвести трезвую переоценку прежних заблуждений. Одно из главных, кстати, касается ВПК, то есть военно-промышленного комплекса.

    В той, прошлой, уже почти совсем исчезнувшей жизни к производителям оружия в мире было, мягко говоря, сложное отношение. А если говорить прямо, то в них видели наследие прежних мрачных времен. У нас же в стране это дополнялось не слишком впечатляющим советским опытом, в котором колоссальный сектор ВПК гирей висел на национальной экономике, усугубляя проблемы жесткой плановой системы.

    Страна, конечно, гордилась Калашниковым (и автоматом, и его создателем), так же, как и другими лучшими продуктами отечественных оружейников, но к концу жизни СССР наш ВПК стал восприниматься народом как раздутый, глубоко неэффективный и, главное, просто ненужный в таких масштабах для идущей в светлое капиталистическое будущее страны. Дальнейшие печальные события хорошо известны и стали частью истории.

    Зато теперь одновременно с расставанием с иллюзиями о прекрасном мире будущего без конфликтов и войн Россия новыми глазами смотрит и на собственную оружейную индустрию. И не просто смотрит, а задает ей принципиально новое качество.

    Мы обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития. Наш ВПК – это огромные деньги, приносимые стране экспортом. Это и мощнейший национальный бренд, чьи продукты известны и востребованы во всех уголках света.

    Но главное и неизменное: ВПК – это гарант национального суверенитета, способности страны выстоять против любого врага. И российские оружейники доказали, что они достойные продолжатели дела своих предшественников. С февраля 2022 года в кратчайшие сроки ими были расширены, восстановлены и запущены с нуля производства тех видов вооружений, что нужны нашей армии на полях СВО. И результаты боевых действий говорят сами за себя.

    Мировые издания заполнены жалобными публикациями, что Западу, несмотря на астрономические вливания, никак не удается вывести выпуск необходимой военной продукции на требуемый уровень, зато у нехороших русских дела в ВПК обстоят на порядок лучше.

    А еще СВО породила такое новое для нас явление, как «народный ВПК», когда небольшие компании, а то и просто группы единомышленников в почти кустарных условиях создают крайне нужные и востребованные воюющей армией продукты. Трения между народным и традиционным ВПК регулярно становятся предметом общественного обсуждения, но даже сам факт наличия подобных проблем свидетельствуют о том, что российская оружейная отрасль бурно развивается и ей есть чем ответить на те вызовы, что встают перед страной.

    К чему это все я написала?

    Да просто хочется поздравить с профессиональным праздником всех, кто ковал и кует щит Родины и ее меч. С днем оружейника!

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