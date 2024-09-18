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    18 сентября 2024, 22:30 • Общество

    Защитить военные объекты от дронов поможет опыт СВО и СССР

    Защитить военные объекты от дронов поможет опыт СВО и СССР
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    На российские регионы участились атаки украинских дронов. При этом целью налетов нередко становятся военные объекты. В экспертном сообществе отмечают, что имеющиеся средства защиты складов, аэродромов с появлением БПЛА не всегда эффективны. Современные решения данной проблемы подсказала СВО, но кое-что можно почерпнуть и из советского боевого опыта.

    Количество атак ВСУ на российские регионы с использованием дронов увеличилось. На прошлой неделе силы ПВО отразили массированный налет: всего было уничтожено 144 БПЛА, 20 из которых – над Московской областью. В частности, пострадали городские округа Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона были сбиты над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Позже противник попытался обстрелять Мурманскую область. Как сообщал губернатор региона Андрей Чибис, всего было ликвидировано три дрона. По информации Telegram-канала Shot, беспилотник направлялся к аэродрому Оленья со стороны Норвегии. Еще два аппарата приближались к намеченным целям из воздушного пространства Архангельской области. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем вызван интерес ВСУ к регионам Крайнего Севера.

    При этом в ночь на среду в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА произошел пожар. Как сообщал губернатор Игорь Руденя, экстренные службы локализовали возгорание. Число атаковавших регион дронов не называлось. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения, в результате падения обломков всего были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

    В экспертной среде подчеркивают, что Украина не может самостоятельно организовать подобные налеты, за которыми на самом деле стоят страны НАТО и американские спецслужбы. Однако у России есть средства для более эффективной борьбы с такими атаками. При этом участившиеся обстрелы создают риски для военных арсеналов, которые могут храниться в наземных складах.

    «Украинские дроны летят исключительно по американской наводке, для чего применяются средства космической разведки НАТО. В этом же процессе участвует группировка спутникового интернета частной компании SpaceX, основанной Илоном Маском», – считает военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Помимо космической разведки наводить беспилотники и составлять полетные листы ВСУ помогают украинские шпионы и диверсанты, которые «прокладывают маршруты вне крупных населенных пунктов, в лесных зонах, где нет средств слежения за воздушным пространством». «Для этого используются даже интернет-карты от таких сервисов, как Google и «Яндекс», – добавил спикер.

    Кроме того, Украина применяет малозаметные дроны иностранного производства.

    «К примеру, австралийские беспилотники изготовлены из крепкого картона, который незаметен для средств ПВО», – пояснил он. Для более эффективного противодействия атакам беспилотников Перенджиев предлагает создавать посты с антидроновыми ружьями, особенно в местах расположения военной и энергетической инфраструктуры. «Сейчас упор делается исключительно на средства радиоэлектронной борьбы. Но как мы видим, дать стопроцентную защиту они не могут, ведь беспилотники атакуют неожиданно», – отмечает собеседник.

    По его словам, также стоит задуматься о создании инновационных систем по перехвату дронов, это мог бы быть некий вариант противоракетной обороны, заточенный на противодействие исключительно БПЛА. «Мы должны говорить о дежурных противодроновых средствах для защиты военных объектов. Такие системы могли бы управляться искусственным интеллектом», – полагает спикер. Что касается защиты арсеналов, то

    эффективным было бы создание подземных железобетонных бункеров для хранения боеприпасов по типу тех, что строились в советские годы для боевой авиации.

    «В России много заброшенных воинских частей. Нужно провести их инвентаризацию. Действующие бункеры могут использоваться в качестве коммерческих складов, забитых гражданскими товарами. Нужна реальная инвентаризация всего и вся – особенно подземных помещений на территории бывших воинских частей», – считает он.

    Кроме того, можно обеспечить защитой уже действующие военные склады, хотя такие усилия потребуют финансовых вложений. «Их необходимо укрыть противодроновыми решетками, так называемыми мангалами, которые устанавливают на бронетехнику. Мы уже освоили эту технологию. Поэтому надо думать над тем, чтобы защищать склады подобными каркасами», – отметил Перенджиев.

    В советское время военные склады строились вдалеке от населенных пунктов, а в качестве защиты применялась обваловка, которая не позволяет огню перекидываться с одного хранилища на соседнее, напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Стопроцентную защиту от атак БПЛА не может обеспечить ни одно средство, подчеркивает эксперт. «Все должно быть в комплексе. Такие чувствительные объекты, где хранятся ракеты и прочие дорогостоящие боеприпасы, необходимо снабжать современными средствами защиты. То, что существовало 5–10 лет назад, уже непригодно, потому что дроны развиваются очень быстро. Нужно оперативнее использовать новые средства защиты», – заключил Козюлин.

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