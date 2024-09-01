Как Россия построила защиту от украинских БПЛА

Эксперт Афанасьев: Россия научилась прогнозировать маршруты полетов вражеских беспилотников

Tекст: Олег Исайченко

Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

Один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

158 БПЛА – это весьма значительное количество единовременно примененной ВСУ группировки беспилотников для атаки на российскую территорию. Обычно Минобороны сообщает об уничтожении за ночь всего нескольких аппаратов, изредка – десятков. Массированная атака является распространенной и, как правило, эффективной тактикой применения ударных беспилотников. Однако на этот раз почти все вражеские аппараты были выведены из строя.

«Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.



«К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

Однако это не единственная причина успешного отражения воздушного налета ВСУ. «Россия отбила беспрецедентную атаку украинских БПЛА благодаря существенно улучшившемуся сопровождению воздушных целей, причем даже в темноте.

Тут сыграла роль не только техническая составляющая, но и кадровая», – пояснил Дмитрий Афанасьев, руководитель калужского отделения фонда «Защитники Отечества», в прошлом – преподаватель в Республиканском центре беспилотных систем им. Героя России Владимира Жоги.

«Соответственно, если мы научились лучше их сопровождать, то мы можем с большей вероятностью и прогнозировать, куда полетит БПЛА, строить маршрут. Это нелегко, поскольку дроны маневрируют и могут нарезать круги, лететь в одну точку, потом возвращаться. В итоге наша ПВО получила больше возможностей сбивать вражеские беспилотники над безопасными районами», – детализировал аналитик.

«Кроме того, оперативнее стали действовать и наземные аварийные службы. Я считаю, они отработали на отлично в ликвидации последствий атак. Я раньше не видел такого слаживания», – признался собеседник.

Уже выдвигаются предположения о том, какими методами систему противодействия атакам украинских БПЛА можно улучшить. В частности, России стоит усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН.

Он также указал в своем Telegram-канале «Коты и кошка Крамника», что система обороны Москвы работает с минимальными огрехами. По словам Крамника, Москва обеспечила постройку башен для огневых установок, а затем организовала мини-городки для ПВО и регулярное питание военных из общепита с прочей бытовой поддержкой.

По мнению экспертов, расслабляться в любом случае не стоит хотя бы потому, что вряд ли данная атака будет последней. «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – говорит Вадим Козюлин.

«Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

«Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

«К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

«Наша ПВО отработала хорошо, большинство БПЛА было уничтожено, а сбивать 100% беспилотников нереально. И то, что мы иногда демонстрируем в Крыму стопроцентное сбивание БПЛА – это даже исключение из правил. К тому же атака минувшей ночью была одной из самых массовых, если не самой», – напомнил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«За счет чего мы успешно отразили такую атаку? У нас уплотняется система радиолокационных станций, средств обнаружения беспилотников, в том числе в момент пересечения наших границ. Также наращивается на наиболее важных направлениях количество установок ПВО», – детализировал аналитик.

В то же время эксперт полагает, что стоит подумать и о дополнительных мерах защиты особенно важных инфраструктурных объектов. «Думаю, нужно вносить изменения в закон, чтобы представитель Минобороны или спецслужбы мог прийти на частное предприятие, каковым является любая нефтебаза, и сказать: «Ребята, поставьте здесь защитные экраны, решетки, сооружения, навесы и так далее», – пояснил спикер.

«Возможно, стоит подумать о создании чего-то наподобие Ставки Верховного главнокомандования или Государственного комитета обороны, как это было во время Великой Отечественной войны. Он смог бы локально и частично приостанавливать действие рыночной экономики в отдельных сферах или на отдельных территориях и предприятиях. Он получил бы право обязывать бизнес сооружать защитные конструкции от дронов, вкладываться в другие оборонительные проекты», – резюмировал Онуфриенко.