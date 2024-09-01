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    1 сентября 2024, 13:40 • Общество

    К чему должны готовиться добровольцы

    Атаман Виталий Кузнецов: В казачьи подразделения приходят служить не только православные и казаки

    К чему должны готовиться добровольцы
    @ Всероссийское казачье общество

    Tекст: Отдел политики
    деловой газеты ВЗГЛЯД

    Какие требования предъявляются к добровольцам, желающим вступить в ряды защитников Отечества? От чего зависит распределение военных специализаций? Что брать с собой на фронт? Почему в добровольческие казачьи подразделения идут служить не только казаки и в каких случаях возраст не помеха? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал атаман ВсКО Виталий Кузнецов.

    1 сентября отмечается День российского казачества. Этот праздник был учрежден в 2010 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и совпадает по дате с Днем Донской иконы Божьей Матери, чей чудотворный образ казаки передали князю Дмитрию Донскому накануне Куликовской битвы.

    У казаков особое отношение к специальной военной операции, в которой они участвуют с самого начала. Сегодня на линии боевого соприкосновения находятся более 18 тыс. казаков. Из них более восьми тысяч служат по контракту, а более 4,5 тыс. казаков – в рамках частичной мобилизации. Госнаградами отмечены около трех тысяч казаков. Среди них девять Героев России (трое посмертно). Казаки проходят службу в составе 25 казачьих добровольческих подразделений. О возможностях для добровольцев присоединиться к защите Отечества в казачьих отрядах газете ВЗГЛЯД рассказал атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов.

    ВЗГЛЯД: Виталий Владимирович, доброволец может поступить на службу в конкретное казачье подразделение? Что для этого надо ему надо сделать?

    Виталий Кузнецов: Все начинается с обращения в штаб ближайшего войскового казачьего общества. Специалисты объяснят порядок действий, куда приходить, что с собой брать, определят уровень знаний и степень готовности добровольца. В настоящее время проводится набор во все добровольческие казачьи подразделения. Среди них, например, казачья разведывательная бригада «Терек» (батальоны «Терек», «Скиф», «Каспий», «Донецк», отряд «Балтика»), отряды «Имени атамана Захария Чепеги», «Кубань», «Форштадт», «Имени атамана Ермака», «Имени П.А. Судоплатова».

    ВЗГЛЯД: А если доброволец не был до этого казаком, он может попасть к казакам?

    Виталий Белоусов/РИА Новости

    Виталий Белоусов/РИА Новости


    В. К.: К нам в отряды приходят отнюдь не только казаки, потому что многих добровольцев привлекает то, насколько героически сейчас казачество сражается на фронте за Веру и Отечество. Казаки – это одна большая многонациональная семья. Попадая в казачьи подразделения, новобранцы погружаются в атмосферу казачьего братства, взаимоуважения и взаимовыручки, искреннего патриотизма, преданности своим корнями и традициям.

    ВЗГЛЯД: Вы берете к себе в подразделения представителей других вероисповеданий?

    В. К.: В казачьей среде к человеку относятся так, как он заслуживает своими поступками, словами и поведением, без оглядки на вероисповедание, этническое происхождение и социальное положение. Казаки ценят и уважают не формальные статусы, а честность, личное мужество, отвагу, смекалку и опыт. Поэтому в казачьи подразделения приходят добровольно служить не только православные и не только казаки. Сейчас в казачьих подразделениях воюют представители всех основных российских конфессий и национальностей. Мусульмане с Кавказа, Поволжья и из Средней Азии, буддисты-уроженцы Тувы, Бурятии и Якутии, есть евреи, в том числе практикующие иудаизм.

    В составе казачьих обществ и добровольческих подразделений православные и мусульмане, иудеи и буддисты не только мирно уживаются, но и отважно сражаются плечом к плечу, прикрывают друг друга в бою, вместе живут в одних пунктах временной дислокации в соответствии с принципами и заповедями казаков. Потому что у них общие цели и одна Родина. Показательным примером здесь является многоконфессиональный и многонациональный батальон «Каспий» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек», где служат представители всех основных российских конфессий и национальностей.

    ВЗГЛЯД: Насколько активно идет приток добровольцев?

    В. К.: В прошлом году в казачьи общества Оренбургского, Терского, Кубанского, Черноморского, Волжского, Центрального казачьих войск, Всевеликого войска Донского, воюющие на передовой, вступили более 400 человек, а в этом году – более 700. Только в Черноморском и Терском казачьих войсках – около 430 добровольцев приняли казачью присягу в 2024 году. Сегодня казаки – единственные, кто, помимо духовенства, приносит присягу на кресте и святом Евангелии.

    ВЗГЛЯД: Вернемся к условиям для добровольцев. Можно ли выбрать специализацию? Допустим, человек хочет быть сапером, оператором беспилотника или связистом.

    В. К.: Кем добровольцу быть на фронте – будет решено в войсковом казачьем обществе, исходя из военно-учетной специальности казака и его навыков. В любом случае желание добровольца быть сапером или оператором беспилотников будет учтено. Военно-учетная специальность при подготовке добровольца определяется на специальном полигоне, исходя из его уровня физподготовки, профессиональной и психологической пригодности, состояния здоровья. Обучение проходит под руководством инструкторов-профессионалов по разным направлениям, в том числе «разведка», «тактическая медицина», «артиллерия», «оператор дронов» и т. д. После прохождения обучения и присвоения военно-учетной специальности оформляются соответствующие документы.

    ВЗГЛЯД: Каковы основные требования к новобранцам? На что вы обращаете особое внимание?

    В. К.: Все эти требования определены в приказе № 67 министра обороны России. Там же есть образцы документов, которые должен подписать доброволец.

    В казачьи подразделения не примут граждан, склонных к злоупотреблению алкоголем, к употреблению наркотиков или участвовавших в их распространении. За связи с организациями, деятельность которых запрещена в Российской Федерации (в том числе террористических и экстремистских), тоже не возьмут. Поводом для отказа станет и нахождение под следствием или в заключении, участие в незаконном обороте оружия.

    Что касается физподготовки, то добровольцу необходимо выполнить ряд нормативов – это бег на 100 метров и два километра, подтягивание на перекладине. Отличная физическая форма имеет не последнее значение среди требований, предъявляемых к добровольцам. Также имеют значение практические навыки в воинских специальностях, востребованных на фронте. В настоящее время особо требуются артиллеристы, связисты, операторы переносных зенитных ракетных комплексов, операторы квадрокоптеров и FPV-дронов, а также «штурмовики».

    ВЗГЛЯД: Какие сложности могут возникнуть у возрастных добровольцев при прохождении медкомиссии. С какими заболеваниями точно не возьмут?

    В.К.: У добровольцев не должно быть увечий, ранений, травм, заболеваний, по которым предусмотрена негодность к военной службе. Не возьмут с туберкулезом, с заболеваниями сердца, гипертоников, с последствиями инсультов, эпилепсией, астмой и отсутствием конечностей до уровня верхней трети.

    Есть и возрастные ограничения. Однако если, например, доброволец в преклонном возрасте имеет колоссальный опыт ведения боевых действий или редкую военно-учетную специальность, необходимую на фронте, либо находится в прекрасной физической форме, вопрос о его участии в боевых действиях будет решаться в индивидуальном порядке. Если у гражданина есть непреодолимое желание стать добровольцем, то он им станет.

    ВЗГЛЯД: Получатся, возраст не помеха? Главное – здоровье и мотивация?

    В.К.: В 2022 году один человек хотел принять участие в СВО в составе добровольческого подразделения. Однако у него были проблемы со зрением, он не проходил по требованиям к здоровью. При этом он имел спортивное звание «Мастер спорта» по греко-римской борьбе.

    В конце 2022 года он сделал лазерную коррекцию зрения, и в 2023 году, успешно пройдя медкомиссию, был зачислен в одно из добровольческих казачьих подразделений. Недавно за мужество и храбрость, проявленные в бою, он был награжден медалью Всероссийского казачьего общества «Казачья доблесть».

    ВЗГЛЯД: Какие денежные выплаты полагаются в добровольческих подразделениях, комплектуемых казаками?

    В.К.: Добровольцы получают все выплаты в соответствии с требованиями, установленными для военнослужащих, то есть с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц, а за декабрь календарного года – не позднее последнего рабочего дня месяца. Как правило, задержек с выплатами нет.

    ВЗГЛЯД: Как быстро после подписания контракта человек отправляется в войска?

    В.К.: После подписания контракта доброволец направляется в учебный центр при воинской части-формирователе добровольческих отрядов. Подготовка длится не менее десяти дней. На практике она занимает две-три недели и даже месяц.

    ВЗГЛЯД: Чему учат в учебном центре?

    В.К.: Обучение проходит с учетом присвоенной в военкомате военно-учетной специальности. Это навыки тактического боя, огневой, инженерной, медицинской и разведывательной подготовки – вплоть до защиты от радиационного, химического и бактериологического заражения, борьбы с квадрокоптерами и FPV-дронами противника.

    С 2022 года в Волжском, Оренбургском, Терском и Кубанском казачьих войсках созданы войсковые учебные центры, где под руководством опытных инструкторов – участников СВО и других военных конфликтов – казаки могут до месяца проходить подготовку и боевое слаживание еще до подписания контракта. После этого добровольцы отправляются в воинскую часть, которая формирует отряды. Также казаки ежегодно проходят боевую подготовку на полигонах в рамках военно-полевых сборов, и по планам вневойсковой подготовки граждан, пребывающих в запасе.

    ВЗГЛЯД: Какие навыки на гражданке стоит освоить, чтобы в учебном центре и в бою было легче?

    В.К.: В первую очередь – привести в порядок свою физическую форму. В остальном действует старый армейский принцип: не можешь – научим.

    ВЗГЛЯД: Что брать с собой?

    В.К.: В подразделениях добровольцев обеспечивают средствами индивидуальной бронезащиты (бронежилет, шлем), экипировкой (форма, головной убор, обувь, термобелье по сезону, рюкзаки-баулы, спальные мешки, коврики-карематы, тактические перчатки и так далее). С собой также необходимо взять личные документы и минимальный набор лекарственных средств (лейкопластырь, бинт, лично необходимые лекарства), продукты и воду на одни сутки. Не будут лишними перочинный нож с шилом, туалетные и бритвенные принадлежности на один месяц, набор иголок с нитками, шнурки для ботинок с высокими берцами, два-три комплекта сменного нательного и теплого белья свободного покроя, четыре пары носков и столько же пар рабочих перчаток. Обязательно пригодится крепкая обувь в качестве подменного фонда при проведении подготовки и резиновые сапоги.

    ВЗГЛЯД: Как налажена связь с домом?

    В.К.: В казачьих добровольческих подразделениях налажена тесная связь казаков с домом. Регулярно в подразделения прибывают гуманитерные конвои от войсковоых казачьих обществ с необходимыми для бойцов вещами и продовольствием. Казакам доставляются также письма и посылки из дома. Периодически, в зависимости от возможности, проводятся телемосты между казаками добровольческих отрядов и штабами казачьих войск, куда приглашаются родные и близкие бойцов.

    ВЗГЛЯД: Через какой срок службы можно рассчитывать на отпуск?

    В.К.: Через полгода участия в СВО добровльцам положен двухнедельный отдых (без учета времени на дорогу). Планирование и предоставление отпусков проводится командиром (начальником штаба) воинской части, которой придано добровольческое подразделение, с учетом безусловного выполнения задач. Графики отпусков утверждаются и корректируются командующими группировками войск, исходя из складывающейся оперативной обстановки в зоне проведения специальной военной операции. Ротация осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в спецоперации.

    ВЗГЛЯД: Что движет казаками-добровольцами идти на военную службу, невзирая на серьезные риски для жизни и здоровья?

    В.К.: Служба Родине – основа культуры и мировоззрения казаков. Есть старая присказка: «Служба казаку, что рога быку – врагов Отчизны бить, а без того не быть».

    Также говорят: «Казаку жить – Родине служить». Казаки – исторически служивые люди. Более того, это единственное в России социокультурное сообщество граждан, имеющее за спиной пятисотлетнюю живую непрерывную историю. И на протяжении всех этих полтысячи лет казаки сражаются за Веру и Отечество. Казки приняли участие во всех значимых военных кампаниях России. И сегодня они сражаются в зоне СВО, как это веками делали их героические предки.

    Мощную мотивацию к участию в боевых действиях также дает поругание Русской Православной Церкви на Украине, поскольку казаки считают себя главными защитниками ее прав и достоинства. Неслучайно митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл назвал казаков «православным рыцарством», а актер Иван Охлобыстин – «воины Христовы». Поскольку казаки являются верными сынами Русской Православной Церкви и защитниками Православия, им исторически дарована уникальная привилегия находиться в часовнях, церквях и храмах при оружии.

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