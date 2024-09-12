Беспилотник-«дракон» станет разочарованием ВСУ

Tекст: Александр Гулин

Военные аналитики активно комментируют появление на вооружении ВСУ эффектного БПЛА, который в качестве оружия применяет зажигательную смесь. Видеозаписи работы этого аппарата стали появляться в последние дни.

А уже 8 сентября выяснилось, что беспилотник отнюдь не является чудо-оружием. Живущий в России экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев сообщил о «первом подтвержденном сбитии нашими военными украинского дрона-огнемета, так называемого «Дракариса». Сбили в Рыльском районе Курской области».

Прозвищу «Дракарис» беспилотный летательный аппарат обязан, скорее всего, украинским военным. Перед нами попытка изобразить из нового аппарата нечто устрашающее, ультимативное, абсолютное оружие, которым в фэнтезийных сериалах действительно является огнедышащий дракон.

Этот пропагандистский пас с удовольствием подхватил американский телеканал CNN: он окрестил аппараты «драконьими дронами». Военный эксперт Николас Драммонд охарактеризовал «Дракона» как «отвратительную штуку», а американское издание War Zone назвало «начинку» беспилотника с «устрашающим веществом».

Любой огнемет, а тем более летающий, действительно хотя бы с психологической точки зрения серьезный противник. Принцип действия «Дракариса» основан на применении так называемого термитного заряда. Это изобретение далеко не ново – подобные заряды сбрасывались немецкими летчиками на позиции английских войск еще во время Первой мировой войны. В годы Второй мировой горючая смесь применялась американцами для бомбардировки Токио, а применение ими же напалма во время Вьетнамской кампании – широко известный факт.

Для создания термитной смеси чаще всего применяются истолченные в порошок алюминий или магний, а также оксид железа. Воспламеняясь, смесь способна достичь температуры около 2500 градусов, а за счет присутствия окислителя способна долго гореть, не реагируя на средства пожаротушения. В частности, взаимодействие с таковой смесью воды вызывает выделение большого количества гремучего газа, что, в свою очередь, может привести к сильному взрыву.

Переносимый беспилотником боеприпас своей формой напоминает термитную шашку и снабжается электродетонатором. Это позволяет поджигать заряд еще во время полета и распылять продукты горения. Кроме того, конструкция «Дракариса» позволяет использовать и дополнительные емкости, заполненные горючей жидкостью, что усиливает боевой эффект.

Для оснащения огнеметного дрона могут применяться кассетные зажигательные авиабомбы. Примером тому служит так называемая разовая бомбовая кассета РБК -250 ЗАБ 2,5 советского производства. Боеприпас эффективен для бомбардировки лесных массивов, деревянных строений, железнодорожных станций и составов с легковоспламеняющимися материалами.



Каждая авиабомба в кассете (а всего кассета вмещает 48) весит 2,7 кг, причем 1,72 кг приходится на пиротехнический заряд. Его основу составляет либо термитная, либо липко-зажигательная горючая смесь. Смесь легко уничтожает любые горючие объекты, плавит или прожигает металлические конструкции и даже способна вызывать растрескивание бетона и камня. Ущерб, который оснащенные термитными зарядами «Дракарисы» способны причинить даже хорошо укрепленным позициям, вполне очевиден.

Однако все это с настоящей боевой эффективностью работает лишь в случае массового применения подобных аппаратов, причем по большим площадям.

Так, например, российские наземные тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка» наносят по противнику удар сразу десятками термобарических снарядов калибра 220 мм, выжигая в секунды территорию в несколько гектаров.

Ничего подобного украинский беспилотник не умеет. Зафиксировано лишь эпизодическое его применение. У Украины сегодня нет ни технической, ни финансовой возможности запустить «Дракарис» в массовое производство. Термитные боеприпасы очень дороги, Украина располагает лишь небольшим их количеством. Единственное преимущество данного БПЛА перед тяжелыми огнеметными системами в дальности применения.

Однако «Драконы» медленны и уязвимы. Сбитый в Курской области «Дракарис» – тому прямое подтверждение.

Самым распространенным средством для борьбы с беспилотниками ВСУ остаются российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Полноразмерные комплексы, такие как «Красуха-4», или же переносные по типу «Ступора» эффективно рвут связь дрона с оператором и глушат спутниковые сигналы, не давая возможности аппарату выйти на цель.

Эффективным средством против «Драконов» могут служить и противодроновые ружья. Устройства типа «Пищаль-ПРО» и REX способны выводить из строя практически все типы применяемых украинскими военными беспилотников, подавляя сигналы с помощью электромагнитных волн.

Наряду со средствами подавления применяются и средства поражения беспилотников вплоть до стрелкового оружия. Для снабженных термитными зарядами «Дракарисов» это в какой-то степени гораздо страшнее. Воспламеняемая смесь, «отстреливаемые» дроном искры, огромная температура горения – все это делает его легкой добычей для всевозможных средств захвата цели, снабженных инфракрасными прицелами.

Таким образом, перед нами вовсе не появление некоего «сверхоружия», как это хотят представить и ВСУ, и западная пропаганда. «Дракарис», конечно, доставит некоторое беспокойство российским частям и соединениям в зоне СВО, но вовсе не в той степени, как это делают с войсками противника драконы из голливудских сериалов.