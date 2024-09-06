В России разработали антидрон-комплекс для защиты штурмовых групп и военных колонн

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил представитель организации на полях всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница-2024», инженеры ССС разработали подавитель БПЛА «Атлас» в форме ранца, который используется для обеспечения безопасности при движении колонн боевой техники и подразделений, передает ТАСС.

Он добавил, что «Атлас» охватывает несколько диапазонов частот, а помимо защиты людей и техники его можно применять для защиты охраняемых персон в кортеже или одиночном автомобиле, а также небольших объектов.

«Речь о школах, жилых домах, вокзалыхах, больницах, объектах проведения массовых мероприятий, АЗС и т.д. Устройство подойдет для сотрудников ЧОП на объектах, которым нужно быстро нейтрализовать угрозу», – рассказал представитель компании.

Вес подавителя составляет 16 кг, он может работать как от сети, так и от аккумулятора 35-40 минут, глушение сигнала может происходить по 10-12 разным каналам подавления частот в радиусе 1,5 километра.

Ранее в КБ «Астрон аэро» разработали комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам.