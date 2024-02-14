Огненный ад для врага: ТОС «Буратино», «Солнцепёк» и «Тосочка»

Зарождение тяжелой огнемётной системы



В середине XX века в умах советских конструкторов зародилась идея создать артиллерийскую систему, которая была бы вооружена снарядами, наполненными зажигательной смесью. В начале 1960-х годов учёные испытали первый опытный образец подобного комплекса. Пробная разработка не привела к вводу новой боевой техники в войска, но доказала реалистичность данной конструкторской идеи и помогла накопить ценный опыт для дальнейшего проектирования.



В 1969 году Химические войска Минобороны СССР возглавил генерал-майор Владимир Пикалов (впоследствии – генерал-полковник, Герой Советского Союза). С его подачи в 1971 году стартовало проектирование перспективного комплекса, получившего рабочее название «Объект 634». Над ним трудились сотрудники нескольких учреждений, в том числе подмосковного НИИ физических проблем (Зеленоград) и предприятия, которое ныне носит название «Омский завод транспортного машиностроения». Так началась работа над созданием ТОС-1 «Буратино».



Это оружие представляет собой реактивную систему залпового огня с бронированным пакетом направляющих, размещённом на поворотной платформе. Но главное отличие от традиционных РСЗО – использование реактивных термобарических боеприпасов с жидкой горючей смесью, которые при залповой стрельбе наносят поражение противнику ударными волнами, огнём, сверхвысокой температурой и чудовищным давлением (кстати, термобарическими реактивными гранатами, наполненными огнесмесью, также стреляет переносной огнемёт «Шмель»).



Именно создание таких ракет для ТОС составляло наиболее сложную задачу и затянулось до 1985 года. Результатом многолетней работы стали снаряды, поражающие цели на дальности от 400 до 3600 м. То есть для ведения боя установка должна находиться в опасной близости к врагу. Кроме того, система с заряженными боеприпасами имеет внушительную массу – 46 т. Поэтому для защиты экипажа и обеспечения высокой грузоподъёмности огнемётный комплекс был поставлен на шасси новейшего на тот момент танка Т-72, принятого на вооружение в 1973 году.



Адская машина с детским названием



«Буратино» в походном состоянии имеет длину – 6,86 м, ширину – 3,46 м, высоту – 2,6 м. ТОС-1 двигается по шоссе со скоростью до 60–65 км/ч, имеет запас хода 550 км, преодолевает стенку высотой до 0,8 м, брод глубиной до 1,2 м и ров – до 2,7 м. Машина снабжена оборудованием для самоокапывания (землеройных работ по подготовке боевых позиций), и аппаратурой для создания дымовых завес. В расчёте 3 человека: механик-водитель, оператор и командир. Работа установки контролируется изнутри без выхода экипажа из машины.



Бронированный пакет с трубчатыми направляющими размещён на поворотной платформе. В боекомплекте 30 неуправляемых реактивных снарядов (НУРС): они не оборудованы системой управления полёта, цель задаётся на этапе пуска. Полный залп осуществляется за 7,5 с. Каждая ракета калибра 220 мм, заряжённая объёмно-детонирующей зажигательной жидкостью, имеет массу 175 кг. Она состоит из твердотопливного двигателя, взрывателя и головного блока с термобарическим наполнением.



На передней части снаряда находится тонкий, острый обтекатель-детонатор. По своей форме он напоминает нос персонажа известной сказки Алексея Толстого. Именно поэтому адская машина, уничтожающая всё в радиусе несколько километров, получила милое название «Буратино». Впрочем, ирония российских оружейников давно известна всему миру. Вспомним нежные, цветочные названия самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика», противотанкового ракетного комплекса «Хризантема», самоходного миномёта особой мощности «Тюльпан»…





Благодаря комплексу управления огнём, состоящему из датчика крена, оптического прицела, лазерного дальномера и электронного баллистического вычислителя, точность попадания в цель составляет до 10 м. Помимо аппаратуры, обеспечивающей автоматизацию боевых процессов, предусмотрено ручное управление установкой. Также комплекс включает транспортно-заряжающую машину на колёсной платформе крупнотоннажного грузовика-вездехода КрАЗ-255Б. Она оснащена краном и предназначена для доставки боеприпасов и заряжания ТОС.



В 1980-м по завершении госиспытаний «Объект 634» был рекомендован к принятию на вооружение. Но до ввода в войска было далеко. Лишь в 1988-1989 годах две системы «Буратино» приняли боевое крещение в Афганистане. Они были использованы для уничтожения пещер и бункеров, в которых находились моджахеды. Расчёты ТОС-1 применяли два вида снарядов – дымозажигательные и термобарические. Последние показали высокую эффективность в горной местности, в складках которой неприятель мог укрыться от других видов оружия – но не от «Буратино».



ТОС особенно страшны в горах, где ударные волны отражаются от скал и многократно перекрещиваются друг с другом. Гигантская температура (в эпицентре взрыва – до 3000°C), выжигающая всё в радиусе поражения, избыточное давление до 5000 кПа и резкий его перепад, осколки, обрушение грунта, каменные завалы – всё это не оставляет неприятелю шансов на выживание.

При ударе ракета взрывается не сразу, а за несколько секунд распыляет облако огнесмеси. Её частицы соединяются с молекулами кислорода и заполняют все неровности рельефа, проникая в пещеры, окопы, блиндажи, люки, щели, вентиляцию... При срабатывании детонатора происходит объёмный взрыв. В безветренную погоду адское пламя охватывает территорию, равную площади шести футбольных полей. Температура достигает 3000°C (для сравнения: тела в крематории превращаются в пепел при температуре от 760 до 1150°C, а железо кипит при температуре 2861°C).



В демоническом пекле сгорает и испепеляется всё живое и неживое, разрушаются здания, укрепительные сооружения, выходит из строя автомобильная техника, в том числе легкобронированная. Разрушительная мощь взрыва возрастает за счёт разлетающихся осколков и воздействия взрывных волн (в горной местности они отражаются от скал, многократно перекрещиваются, вызывают обвалы грунта). Выжигается воздух, давление сначала резко поднимается, а затем падает. Создаётся эффект вакуумной бомбы.



В этой преисподней почти невозможно уцелеть. А чудовищное пепелище, открывающееся взору подоспевших сил противника, угнетающе действует на их психику.

Грозное оружие наводит леденящий ужас на врага. Поэтому при обнаружении позиции ТОС неприятель в панике бросает все силы на её уничтожение. А комплекс имеет недостаток: малую дальность стрельбы. Для ведения боя он должен находиться на расстоянии не более чем 3,6 км от цели (для сравнения: РСЗО «Град» в зависимости от используемых снарядов стреляет на дальность 20–40 км, а «Торнадо-С» – до 120 км).



Этому есть причина: большую часть термобарического боеприпаса занимает горючая смесь, а не топливо. Таким образом, несмотря на все преимущества, из-за низкой дальнобойности «Буратино» уязвим перед врагом. Поэтому было рекомендовано использовать ТОС-1 в сопровождении танков с применением тактики «ударил – ушёл»: занимать позицию непосредственно перед стрельбой, а после пуска ракет сразу уезжать в укрытие. Также в целях обеспечения безопасности по три крайние ячейки с каждой стороны пакета направляющих оставляли свободными.



Только в 1995 году – уже после распада Советского Союза – боевой комплекс ТОС-1 был официально принят в Войска радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ (Войска РХБЗ). «Буратино» эффективно применялся во время Второй чеченской войны – в частности, при осаде города Грозного. Однако долгое время данное оружие оставалось секретным. Лишь в 1999 году огнемётная система ТОС-1 была впервые публично продемонстрирована общественности в Омске.



«Солнцепёк» – усовершенствованный потомок «Буратино»



В середине 1990-х началась работа по модернизации «Буратино». Так появился «Солнцепёк» (ТОС-1А), предназначенный для поддержки бронетанковых соединений и пехоты. Комплекс был принят на вооружение в 2001 году. Данная боевая установка имеет тот же принцип действия, что и её предшественник, но со значительно улучшенными характеристиками. Одни из главных преимуществ – дальность стрельбы увеличилась до 6 км, а зона поражения смертоносным объёмным огнём при полном залпе возросла до четырёх гектаров (радиус 10 км).



Это было достигнуто благодаря разработке двух новых снарядов – дымозажигательного и термобарического, оснащённых более мощными ракетными двигателями. Боеприпасы увеличились в длине и массе, для работы с ними была усовершенствована пусковая установка. У «Буратино», несмотря на наличие 30 направляющих, шесть труб (по три с каждого края) не заполнялись ракетами. В связи с этим, а также в результате увеличения массы боеприпасов и усиления бронирования у ТОС-1А сократилось количество направляющих до 24: убран верхний ряд, осталось три ряда по восемь труб.



Так как у «Солнцепёка» увеличилась дальность стрельбы снарядов, были повышены и характеристики системы управления огнём.

Также ТОС-1А имеет центральный блок навигации и управления, навигационные спутниковые системы L-1 и L-2, лазерный целеуказатель, доплеровский измеритель скорости, инерциальный измерительный блок, оборудование отображения с интерфейсом гирокомпаса, гирокурсоуказателя и навигатора. ТОС-1А, как и предшественник, монтируется на базе танка Т-72, однако есть версии на шасси танка Т-90 «Владимир».



Также изменениям подверглись транспортно-заряжающие машины (ТЗМ-Т) – их две в составе комплекса. Экипаж каждой из них включает командира, оператора и механика-водителя. Если у «Буратино» погрузочная машина располагалась на платформе колёсного грузовика КрАЗ-255Б, выпуск которого прекратился в 1994 году (Кременчугский автомобильный завод находится в Украине), то у «Солнцепёка» она монтируется на бронированной гусеничной платформе танка Т-72А. Это повысило проходимость.



ТЗМ-Т поставляет до 24 НУРС. В походном состоянии боеприпасы защищены броневым кожухом. Заряжание и разряжание боевой установки, погрузка и разгрузка боеприпасов осуществляется дистанционно управляемым краном, способным поднимать груз весом до одной тонны. На заряжание «Солнцепёка» уходит 24 минуты. ТЗМ-Т оснащена бульдозерным оборудованием для самоокапывания; фильтровентиляционной установкой и прибором химической и радиационной разведки, благодаря чему может работать в условиях химической или ядерной атаки.



Для обеспечения защиты в арсенале транспортно-заряжающей машины предусмотрен ручной пулемёт Калашникова калибра 5,45 мм (РПКС-74), в боезапасе 1440 патронов. Также есть два автомата Калашникова (АКС-74), на которые рассчитано 600 патронов, и пять противотанковых гранат «Аглень». Кроме того, в машине встроено маскировочное оборудование, создающее плотную дымовую завесу в радиусе от 250 до 400 метров.



«Тосочка»: нет предела совершенству



Ласковое название «Тосочка» получила новейшая система ТОС-2. Она разработана сотрудниками НПО «Сплав» (Тула) и машиностроительной компании «Мотовилихинские заводы» (Пермь), которые входят в госкорпорацию «Ростех». В первый раз общественность увидела её во время Парада Победы в 2020-м. В сентябре этого же года на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» была публично продемонстрирована ТОС-2, которая мощными ударами испепелила бронированную технику условного противника.



«Тосочка» монтируется не на гусеничном шасси, а на базе колёсного крупнотоннажного грузовика повышенной проходимости УралАЗ-63706. Это увеличивает скорость движения машины, что позволяет стремительнее скрываться с позиций после стрельбы до нанесения ответного удара неприятелем. Также это экономит затраты на производство системы и её эксплуатацию, позволяет быстрее подготавливать водителей.

Кроме того, экипаж имеет более хороший обзор из кабины, защищённой противоосколочным и противопульным бронированием.

Но размещение на колёсной платформе снизило защищённость машины и её грузоподъёмность. В результате была уменьшена масса установки за счёт сокращения числа направляющих до 18: три ряда по шесть труб. Зато повысились дальность стрельбы (до 10–15 км) и точность поражения цели, благодаря использованию усовершенствованных термобарических ракет ТБС-М3. Помимо них возможно применение реактивных снарядов от систем-предшественниц, так как они имеют такой же калибр 220 мм. В работе системы предусмотрена как залповая стрельба, так и одиночная.



Для пополнения боеприпасами не требуется транспортно-заряжающая машина – ТОС-2 имеет кран-манипулятор, что повышает автономность мобильной установки. «Тосочка» оснащена цифровой автоматизированной системой управления огнем, баллистическим вычислителем, датчиками метеоусловий, современными средствами связи, передовой спутниковой навигацией, комплексом радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия и прочей аппаратурой. Результаты стрельбы контролируются с помощью беспилотников-разведчиков.



«Тосочка», имеющая перспективы по модернизации, вошла в программу вооружения Войск РХБЗ ВС России до 2025 года. Но, по мнению экспертов, она не заменит своих гусеничных собратьев, а лишь дополнит модельный ряд, так как разные характеристики комплексов предполагают их применение в разных военных условиях. Так, более защищённый ТОС-1(А) уместен там, где есть высокий риск ответного удара неприятеля. А более быстрый и менее тяжёлый ТОС-2 эффективен против слабо защищённых целей, также его легче транспортировать на самолётах.



Экспорт и боевое применение

Наибольшую известность на данный момент имеет «Солнцепёк». Системы ТОС-1А были экспортированы в Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Армению, Алжир, Ирак, Саудовскую Аравию и др. Специалисты отмечают, что и новейшая тяжёлая огнемётная система «Тосочка» тоже имеет большой экспортный потенциал. В России все три модели ТОС числятся в Войсках радиационной, химической и биологической защиты. А весной 2023 года «Солнцепёки» также были переданы на вооружение воздушно-десантных подразделений в целях их применения в зоне СВО.



В ходе спецоперации на Украине ТОСы показали высокие результаты при поражении вражеских опорных пунктов, позиций артиллерии, наблюдательных пунктов, складов боеприпасов и пр. Также ТОС-1А применялись иракскими военными в ходе Гражданской войны в Ираке (2011–2017), с 2015 года – российскими и местными войсками в Сирии (именно на основе практики использования «Солнцепёков» в Сирии было решено «переобуть» «Тосочку» на колёсное шасси). ТОСы использовались обоими противниками в период Второй карабахской войны (2020).



Эксперты отмечают, что российские тяжёлые огнемётные системы не имеют аналогов в мире. От их огня противнику почти невозможно уцелеть. Однако они имеют ряд недостатков: в частности, из-за слабой защищённости и невысокой дальности стрельбы ТОСы уязвимы перед врагом. В полномасштабных вооружённых действиях они значительно уступают дальнобойным РСЗО. Зато имеют высокую эффективность во время контртеррористических операций и в зоне локальных конфликтов, а в горной местности они особенно страшны и разрушительны.

