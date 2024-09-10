Русской тоске пришел конец

В юности меня удивляло наличие в перечне смертных грехов такого, как уныние. Все прочие пункты представляют собой очевидные пороки вроде зависти, похоти или гордыни – и их присутствие в списке никогда не вызывало вопросов. Но что вредоносного в унынии? И как вообще можно считать пороком плохое настроение, печаль, подавленное состояние духа, которое нередко бывает просто болезнью – депрессией?

Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять всю глубину и мудрость этого христианского постулата – и его актуальность не только для верующих христиан, но и вообще для всех людей, для человечества в целом.

Уныние не просто окрашивает окружающий мир в серо-черные тона, не просто не позволяет человеку радоваться жизни. Оно отнимает силы жить, принуждает влачить существование. И что самое страшное – уныние создает впечатление собственной объективности и как бы естественности, в то время как на самом деле зачастую оно – наведенный морок, нацеленный на манипуляцию человеком.

Вы замечали, что современная культура (не только российская, а глобальная) – это культура уныния? Вскрытие проблем в ней давно превратилось в чернуху и сладострастное копание в общественных язвах. Красота преследуется и уничтожается, а ее место занимает уродство. Гуманизация общественных установок, расширение психологической и психиатрической помощи внезапно обернулось глобальным культивированием как нормы духовной немощи, которая охватывает прямо-таки целые поколения.

А ведь неизменными спутниками уныния и депрессивности являются апатия, безразличие и бездеятельность. Создается впечатление, что это стало новым ключом к контролю над человечеством. Заставить людей видеть мир мрачным, уродливым, наполненным только злом и пороками и одновременно тем самым лишить их сил – и чтобы менять мир к лучшему, и чтобы сопротивляться его хозяевам.

Эти процессы на протяжении последних десятилетий охватывали весь мир. Но наша страна была полигоном, на котором их отрабатывали особенно жестко. Надо отдать должное предыдущим поколениям западных русистов – они знали объект своего изучения, в частности, такой удобный крючок, за который можно зацепить наш народ, как русская toska.

И их усилия при деятельной поддержке наших собственных «мастеров культуры» дали богатейшие плоды: российское общество на долгие годы погрузилось в беспросветное уныние, в котором оно не замечало ничего хорошего вокруг, а единственным лучиком света был все тот же Запад, воплощавший в себе единственную надежду на нормальную жизнь. Насколько далеко все зашло, стало понятно в начале 2010-х, когда в стране уже оформились многие системные сдвиги к лучшему, да и конкретные успехи и достижения стали заметны невооруженным взглядом. Но попытки обратить внимание людей на них, переключить их с «негативного режима» на хотя бы нейтральный почти всегда оканчивались неудачей, натыкаясь на стену уныния и привычные мантры про всеобщую разруху и деградацию, воровство и коррупцию, обреченность России на катастрофу в уже самом ближайшем будущем.

Пожалуй, именно эта общественная депрессивность была самым опасным фактором в процессе возрождения России, потому что система управления этим унынием находилась за пределами страны, в руках ее противников, а внутри на ее подпитку целенаправленно работали целые общественные и профессиональные страты.

Впрочем, они продолжают свою деструктивную деятельность и по сей день, хотя и стали менее заметны. Вот только теперь можно констатировать, что они потерпели разгромное поражение.

«Левада-центр*» – социологический институт и иноагент – обнародовал результаты исследований, которые свидетельствуют о том, что жизненный оптимизм россиян бьет многодесятилетние рекорды: 54% наших сограждан устраивает их жизнь и еще 33% устраивает отчасти (что вообще-то совершенно нормально, когда тебя в твоей жизни что-то не устраивает). И это не случайная флуктуация: социологи центра отслеживают соответствующие показатели с конца 1980-х – начала 1990-х годов, и нынешние цифры являются продолжением устойчивой многолетней тенденции по спаду негатива и подъему позитива в настроениях российского общества.

У антигосударственной российской оппозиции, да и в целом врагов нашей страны, была – да и продолжает оставаться актуальной – мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую. Постепенные, временами небыстрые, но неуклонные и реальные изменения к лучшему в стране в конце концов развеяли морок беспросветности и уныния нашего народа. Он вспомнил, что живет в прекрасной и великой стране, которую можно и нужно делать еще лучше.

С уходом подавленности пришла потребность деятельности. Люди осознали и почувствовали, что они на самом деле творцы собственной судьбы – и судьбы своей страны. И от них самих зависит, как они будут жить, чего добьются, какой будет жизнь их детей и внуков – и какой станет Россия.